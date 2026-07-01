Con votos insuficientes, posponen el tercer debate de la Reforma Eléctrica | Resumen Legislativo

Debido a la falta de votos suficientes, se ha decidido posponer la discusión y la posible aprobación de las reformas polémicas en materia energética, las cuales han colocado en la palestra pública la eventual privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Desde las filas del oficialismo sostienen que dichas reformas no implican la privatización de la empresa estatal, sino que, por el contrario, buscan salvarla; además detallan que se necesita más tiempo para socializar estos cambios y luego presentarlos para su aprobación.

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