Con votos insuficientes, posponen el tercer debate de la Reforma Eléctrica | Resumen Legislativo

1 de julio de 2026

Debido a la falta de votos suficientes, se ha decidido posponer la discusión y la posible aprobación de las reformas polémicas en materia energética, las cuales han colocado en la palestra pública la eventual privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Desde las filas del oficialismo sostienen que dichas reformas no implican la privatización de la empresa estatal, sino que, por el contrario, buscan salvarla; además detallan que se necesita más tiempo para socializar estos cambios y luego presentarlos para su aprobación.

Estas y otras noticias, en el Resumen Legislativo.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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