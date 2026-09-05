FIFA acusa a la UEFA de orquestar una campaña de desprestigio

5 de septiembre de 2026

La confrontación entre la FIFA y la UEFA, surgida tras el intento fallido del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar la Copa del Mundo, se mantiene vigente. El capítulo más reciente llega con la acusación de la FIFA contra la UEFA por haber emprendido una campaña de desprestigio, después de que la entidad europea solicitara ante jueces de Estados Unidos la entrega de documentos vinculados a ese plan de privatización del Mundial.
Según la FIFA, “estas solicitudes no son más que comunicados de prensa destinados a impulsar la campaña de desprestigio de la UEFA contra la FIFA y sus dirigentes”. Así lo especifica en su respuesta a los jueces tras la petición de la UEFA, según informó AFP.

En esa línea, y de acuerdo con estas informaciones, la FIFA sostiene que la UEFA no puede exigir documentos internos sin haber iniciado ningún procedimiento penal. De hecho, considera que tampoco estaría legitimada para hacerlo ya que no ha sufrido perjuicio económico.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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