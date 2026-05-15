Marco Rubio desmiente mensaje oculto en foto con la misma ropa que Maduro; afirma que Maduro le copió

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que no existía ningún mensaje oculto detrás de la foto en la que vestía la misma ropa que llevó Nicolás Maduro el día de su detención, e incluso bromeó diciendo que el líder chavista le «copió».

«Es un buen traje. Quiero decir, me gusta. Es cómodo», declaró sonriendo el jefe de la diplomacia estadounidense al ser preguntado por esa foto durante una entrevista con la cadena NBC.

«Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto», agregó.