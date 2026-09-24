Marc Cucurella analiza el Balón de Oro y su regreso a la Selección Española

A pocos días del choque entre Inglaterra y España por la Liga de las Naciones, el defensa español Marc Cucurella dialogó con la Cadena SER para abordar varios temas de actualidad futbolística, enfatizando sus impresiones sobre la disputada lucha por el Balón de Oro, su reencuentro con colegas del club y de la selección, y el inicio de la campaña continental.

El futbolista admitió que, pese a que el verano pareció extenderse y resultó complejo volver a la rutina, retornar a la concentración de la “Roja” le produce una enorme alegría y le brinda la ocasión de convivir de nuevo con compañeros como Unai Simón y David Raya. Además, respecto al mood tras el derbi de Madrid, minimizó la tensión al asegurar que conserva una sólida amistad con los futbolistas del Atlético de Madrid, lo que le facilita desconectar.

Con relación a la distinción del Balón de Oro, el lateral prefirió no señalar a un único favorito, asegurando que tiene la suerte de convivir en vestuario con varios aspirantes al título. Dijo que le alegraría tanto si el galardón recae en manos de un compatriota español como si lo obtiene su compañero Kylian Mbappé, a quien elogió por sus impresionantes registros históricos.

Por último, al preguntarle si emprendería una campaña para lograr ese codiciado reconocimiento, el campeón del mundo bromeó diciendo que ya dispone de varias opciones al figurar dentro del ‘top 30’, pero si existieran posibilidades reales, “también pondría en marcha una campaña”, comparando la situación con las tácticas que emplean los políticos.