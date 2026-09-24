Lee Jae-myung llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum

El jefe de Estado de Corea, Lee Jae-Myung, arribó esta noche a México para emprender una visita de Estado que incluye un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

Acompañado de su esposa, Kim Hea Kyung, el mandatario fue recibido por el canciller Roberto Velasco en el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Sheinbaum indicó que las prioridades de la agenda comprenden ampliar los lazos comerciales, educativos y culturales.

La reunión programada para el 24 de septiembre en el Palacio Nacional marca la primera visita de un líder surcoreano a México desde 2010.

La agenda bilateral prevé intercambios sobre comercio, inversión, energía, minerales, inteligencia artificial, tecnologías digitales, la industria aeroespacial y defensa.