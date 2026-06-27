Madonna y Feid confirman su participación en el primer show de medio tiempo de un Mundial

La escena musical y el ámbito del fútbol se alistan para vivir un suceso sin precedentes: se ha confirmado la presencia de Madonna y Feid para protagonizar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de Copa del Mundo, marcando un hito que rompe con lo establecido en la historia del evento deportivo más importante del planeta.

En ese marco también se revela el nuevo tema colaborativo entre la artista estadounidense y el cantante colombiano, titulado “Read My Lips”, que forma parte de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pieza fusiona estilos como country, reggaetón y funk carioca, presentando una propuesta sonora innovadora. En la producción, Madonna narra una historia de desamor y traición, mientras Feid aporta su trazo urbano y el slang característico del reggaetón en español. Aunque no se ha publicado como sencillo en las cuentas oficiales de los artistas, se incorpora como “Bonus Edition” dentro del álbum oficial del Mundial.

“Read My Lips” se integra a otros temas oficiales del evento, entre ellos “Dai Dai” de Shakira, además de colaboraciones de artistas internacionales como LISA, Rolling Stones, Andrea Bocelli junto a David Guetta y Ava Max, fortaleciendo una banda sonora global para la Copa del Mundo.

Finalmente, esta colaboración ha generado expectativa sobre una posible aparición de Madonna junto a Feid en el show de medio tiempo de la gran final, prevista para el 19 de julio, donde también se menciona la participación de otros grandes nombres como Shakira y BTS.