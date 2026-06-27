Cerca de 400 sitios que difundían el Mundial gratis son cerrados y advierten sobre robo de datos

Las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una acción contra aproximadamente 400 dominios en la web que difundían de forma ilícita los partidos del Mundial sin permiso, en un esfuerzo coordinado con entidades deportivas y compañías del sector para frenar la piratería digital. Esta operación se enmarca dentro de una ofensiva más amplia contra redes que se aprovechan de la gran audiencia del torneo para lucrarse con contenido protegido.

De acuerdo con los informes, estos sitios no solo infringían derechos de autor al emitir los encuentros en vivo, sino que también operaban como parte de redes internacionales que aprovechan la popularidad del fútbol para atraer a millones de usuarios en distintos países. Las autoridades señalaron que este tipo de estructuras tiende a desplazarse entre múltiples jurisdicciones para dificultar su cierre definitivo.

Más allá del bloqueo, se dejó caer una advertencia importante: muchas de estas plataformas ilícitas pueden exponer a los usuarios a riesgos de ciberseguridad. Entre las amenazas identificadas figuran malware, enlaces maliciosos y sistemas diseñados para robar datos personales o financieros a quienes acceden a estas transmisiones fraudulentas.

Las autoridades recomiendan evitar cualquier sitio no oficial para ver eventos deportivos y extremar precauciones durante grandes competiciones como el Mundial, donde el aumento del tráfico digital es aprovechado por ciberdelincuentes. El mensaje es claro: lo “gratis” en internet puede salir caro si compromete la seguridad de los datos personales.