Exfiscal general insta a ‘Papi’ a no privatizar la ENEE; privatizarla dejaría a Honduras con lo mínimo

27 de junio de 2026

El exfiscal general Johel Zelaya, tras presentarse ante el Juzgado y Tribunales de Sentencia del Circuito Especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, le formuló una petición al presidente Nasry Asfura.

“Ahora vamos a luchar para evitar que la ENEE se privatice; le digo al presidente Asfura que no permitiremos esa privatización de la ENEE. Es necesario aclararle al pueblo hondureño qué ocurriría si se privatizara la ENEE. Tenemos que defenderla y no desviar la atención”, señaló Zelaya.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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