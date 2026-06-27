Exfiscal general insta a ‘Papi’ a no privatizar la ENEE; privatizarla dejaría a Honduras con lo mínimo

El exfiscal general Johel Zelaya, tras presentarse ante el Juzgado y Tribunales de Sentencia del Circuito Especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, le formuló una petición al presidente Nasry Asfura.

“Ahora vamos a luchar para evitar que la ENEE se privatice; le digo al presidente Asfura que no permitiremos esa privatización de la ENEE. Es necesario aclararle al pueblo hondureño qué ocurriría si se privatizara la ENEE. Tenemos que defenderla y no desviar la atención”, señaló Zelaya.