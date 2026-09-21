Los últimos tanques Sherman de la Segunda Guerra Mundial en servicio en todo el mundo están en Paraguay y ya pasan de los 80 años

En un rincón del Cono Sur, un puñado de carros nacidos en la década de 1940 sigue rugiendo. Tienen más de 80 años, y aún forman parte del paisaje militar paraguayo, entre ejercicios limitados y desfiles. Son reliquias que funcionan, máquinas que desafían al tiempo, y una cápsula de historia que todavía se mueve sobre orugas.

“Lo viejo no es sinónimo de inútil”, se escucha a menudo en los patios de armas. Y cuando sus motores arrancan, el eco recuerda que la memoria también puede ser mecánica, que una silueta de acero aún enseña y disuade, aunque ya no busque el combate moderno.

Un veterano hecho para durar

El Sherman nació como respuesta a una urgencia: producir en masa un carro confiable, de mecánica sencilla y mantenible por tripulaciones jóvenes. Fue el tanque “suficientemente bueno” que se volvió omnipresente, con una combinación de movilidad, cadencia de fuego y facilidad de reparación que marcó una época.

No era el más blindado, ni el más potente, pero su filosofía de “mejorar con lo posible” lo hizo triunfar por números, logística y flexibilidad. Ese ADN de resistencia explica en parte por qué hoy, tan lejos de Normandía o El Alamein, algunos siguen respirando.

“Lo comprendes cuando abres una escotilla: todo está pensado para funcionar”, dicen los que los revisan. Un cuadro de acero, un corazón simple, una idea clara: mantener la marcha.

Del frente europeo al corazón del Chaco

Tras la guerra, muchos ejércitos latinoamericanos adquirieron excedentes. Paraguay recibió un pequeño lote, procedente de arsenales extranjeros y transferencias regionales. Llegaron con manuales en varios idiomas, cajas de repuestos y historias grabadas en los cascos.

En el Gran Chaco, su papel fue menos de choque y más de escuela y disuasión modesta. Aprender a coordinar infantería y caballería, practicar tiro y maniobra, y presentarse en ceremonias para recordar que el acero también habla de soberanía.

“Pasaron generaciones de conscritos por sus torretas”, se comenta en voz baja. Cada palanca, cada perno, es un alfabeto de acero que enseña disciplina, paciencia y oficio.

El taller como catedral

Mantener operativos a estos veteranos exige ingenio. No hay cadenas logísticas abundantes ni catálogos al día. Hay manos, manuales amarillentos y una cadena de apoyos locales: torneros que fabrican bujes, mecánicos que rectifican piezas, y más de una noche de cannibalización de repuestos entre unidades hermanas.

Sustitución de sellos y mangueras con equivalentes modernos.

con equivalentes modernos. Fabricación artesanal de piezas menores en talleres locales.

en talleres locales. Ajuste fino de carburación y encendido para combustibles actuales.

para combustibles actuales. Revisión meticulosa de orugas, rodillos y suspensión .

. Conservación preventiva de blindaje y interiores contra la humedad.

Cada arranque exitoso es una pequeña victoria técnica. “La máquina te devuelve lo que le das”, resumen quienes pasan horas con llave y martillo. No es solo mantenimiento: es una liturgia.

¿Para qué sirven hoy?

En pleno siglo XXI, su lugar no es el frente. Es la formación, la visibilidad y la tradición. Un tanque histórico en marcha impone respeto, ancla memorias y aporta un aula rodante para enseñar táctica básica, comunicaciones y seguridad de vehículo.

También pesan los costos: adquirir blindados nuevos es caro, integrarlos más aún, y no siempre encaja en las prioridades nacionales. Estos veteranos ofrecen una plataforma robusta para aprender, mientras los planes de modernización avanzan a distinto ritmo.

“Nos recuerdan de dónde venimos y por qué seguimos aquí”, dicen al verlos maniobrar en terrenos polvorientos. No es nostalgia vacía: es una decisión práctica con carga simbólica.

La mirada hacia adelante

El reemplazo llegará, porque la tecnología y las necesidades tácticas cambian. Paraguay ya explora opciones más ligeras y sistemas acordes con doctrinas actuales. Cuando eso ocurra, estos carros tendrán otro destino: museos vivos, custodios de memoria, y quizá motores encendidos en días civiles para contar su historia en movimiento.

Hay un valor en seguir oyendo su ronquido. No por romanticismo, sino por lo que enseñan sobre resiliencia material y humana. “No corremos, pero llegamos”, diría cualquiera que haya sentido la vibración del casco y el latido mecánico bajo los pies.

En un mundo que corre hacia lo digital, estos gigantes recuerdan que la sencillez aplicada con método puede sobrevivir décadas. Queda un puente entre generaciones: soldados, mecánicos, estudiantes y curiosos que aprenden tocando hierro y escuchando historias.

Cuando un Sherman paraguayo vuelve a moverse, algo más que un tanque entra en marcha. Se pone en circulación una memoria, una escuela y un símbolo que todavía sabe cómo ocupar su lugar. Y mientras su motor aguante, seguirá habiendo un rugido antiguo en el corazón del Chaco, recordando que la historia no solo se lee, también se conduce.