Hondureños que residen en España: cuántos años se requieren para obtener la nacionalidad española

Para los hondureños que deciden establecerse en España, una de las principales dudas es cuánto tiempo deben vivir legalmente en ese país antes de poder solicitar la nacionalidad española.

La legislación española establece un plazo general de 10 años de residencia, pero contempla un período reducido de dos años para los ciudadanos de origen de países iberoamericanos, entre ellos Honduras.

Esto significa que un hondureño puede solicitar la nacionalidad española por residencia después de dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. Sin embargo, cumplir los dos años no significa que la nacionalidad se conceda automáticamente: todavía debe cumplir los demás requisitos establecidos por España.

Plazos según tu situación

2 años: Para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. 1 año: Si estás casado con un ciudadano español, si naciste en España, o si eres hijo/nieto de abuelos españoles de origen (en ciertos supuestos específicos).

Si estás casado con un ciudadano español, si naciste en España, o si eres hijo/nieto de abuelos españoles de origen (en ciertos supuestos específicos). 5 años: Para personas que han obtenido la condición de refugiados.

Para personas que han obtenido la condición de refugiados. 10 años: La regla general para el resto de nacionalidades.

Requisitos clave

Residencia legal y continuada: El tiempo debe acreditarse con permisos de residencia válidos e inmediatamente anteriores a la petición.

El tiempo debe acreditarse con permisos de residencia válidos e inmediatamente anteriores a la petición. Ausencias limitadas: No puedes pasar periodos largos fuera de España durante esos años (por ejemplo, no salir más de 90 días seguidos para los casos de 2 años).

No puedes pasar periodos largos fuera de España durante esos años (por ejemplo, no salir más de 90 días seguidos para los casos de 2 años). Buena conducta cívica: Se debe demostrar carecer de antecedentes penales.

Se debe demostrar carecer de antecedentes penales. Exámenes: Superar las pruebas del Instituto Cervantes de conocimientos socioculturales (CCSE) y, si aplica, de idioma (DELE).

¿Qué es el examen CCSE?

El CCSE es una prueba del Instituto Cervantes sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

Consta de 25 preguntas y aborda temas relacionados con el Gobierno, la legislación, la participación ciudadana, la cultura, la historia y la sociedad española. La prueba tiene una duración máxima de 45 minutos. (Exámenes Cervantes⁠￼)

¿Y el examen de español?

Aquí hay una diferencia importante para los hondureños.

El examen DELE A2 o superior normalmente forma parte de los requisitos lingüísticos para solicitantes de países no hispanohablantes. Sin embargo, el Instituto Cervantes establece que los nacionales de países o territorios hispanohablantes están exentos de realizarlo, siempre que se trate de su nacionalidad de origen. (Exámenes Cervantes⁠￼)

Por lo tanto, un hondureño de origen no necesita presentar el DELE A2 únicamente para acreditar el conocimiento del español en este trámite.

¿Un hondureño debe renunciar a su nacionalidad?

La legislación española contempla una excepción para los ciudadanos de países iberoamericanos. Al adquirir la nacionalidad española, los nacionales de estos países están exentos de la declaración de renuncia a su nacionalidad de origen que se exige en otros casos.

Por lo tanto, para un hondureño que cumple los requisitos, el plazo reducido es de dos años de residencia legal, pero deberá cumplir también las demás condiciones exigidas para que su solicitud pueda ser concedida.