CNN, MSNBC y Politico presentarán una demanda contra el Gobierno de Trump por el veto presidencial en la Casa Blanca

Varios medios demandarán a Estados Unidos, por lo que llevarán su batalla periodística a los tribunales, tras que Donald Trump diera orden de no dejar ingresar a CNN, MS NOW (anteriormente MSNBC) y Politico a la Casa Blanca.

Lo que debes saber: Reacción por restricciones

Buscan revocar la medida

Reacción ante las restricciones

Estas cadenas de noticias han informado formalmente a la administración Trump su intención de interponer una demanda conjunta contra el Gobierno federal. La medida responde directamente al anuncio de suspender el acceso de sus periodistas y equipos de cobertura a la sede del Ejecutivo.

El detonante de esta controversia jurídica se originó tras una declaración pública del mandatario en sus redes sociales y durante un acto en el Despacho Oval. Donald Trump justificó la restricción al calificar a estas tres organizaciones como difusoras de “noticias falsas”, acusándolas de sostener una línea editorial sesgada en contra de su gestión.

Adicionalmente, el presidente advirtió que la prohibición podría extenderse hacia otras cadenas y portales de noticias que, a su juicio, no informen de manera “honesta”.

A partir del anuncio del Ejecutivo, el personal de prensa de las organizaciones afectadas empezó a experimentar restricciones en el uso de sus credenciales para acceder a eventos oficiales y ruedas de prensa presidenciales.

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Periodistas y fotógrafos reportaron la desactivación de sus pases de ingreso en los filtros de seguridad del recinto presidencial. Esta situación ha obligado a los medios a reestructurar de manera inmediata sus operativas de cobertura sobre el poder Ejecutivo desde espacios externos.

Frente a las acciones de la Casa Blanca, los departamentos jurídicos de las empresas periodísticas sostienen que la exclusión selectiva de medios vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Según la postura de los demandantes, impedir el acceso a los espacios públicos de cobertura informativa como represalia por la línea editorial o el contenido de las publicaciones representa una represalia estatal inconstitucional contra la libertad de prensa.

Buscan anular la medida

La acción legal pretende restituir de inmediato los pases de prensa revocados, estableciendo un precedente directo en la relación entre el gobierno de Trump y los medios. En comunicados oficiales, las compañías periodísticas expresaron que continuarán ejerciendo su labor de fiscalización e investigación independiente frente al poder público, y que noSuspenderán su cobertura ni cederán ante presiones del Ejecutivo.

Este conflicto recuerda litigios constitucionales ocurridos durante el primer mandato de Donald Trump, cuando medidas similares contra periodistas derivaron en fallos judiciales que ordenaron a la Casa Blanca restablecer las credenciales revocadas.

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Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos de la prensa han manifestado su apoyo a la acción legal colectiva, alertando que limitar la labor informativa en la sede del Gobierno afecta directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y transparente.

A la espera de que el recurso sea formalizado y evaluado por un juez federal, los representantes de la Casa Blanca no han detallado los mecanismos específicos ni los criterios normativos sobre los cuales se sostendrá la prohibición.

La resolución de este caso determinará los límites de las facultades del presidente de los Estados Unidos para administrar el acceso físico a los recintos oficiales frente a las protecciones constitucionales que amparan el ejercicio del periodismo libre.