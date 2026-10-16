Los tanques de Perú son soviéticos de los años 70 y siguen siendo los más numerosos de Sudamérica

La historia acorazada de Perú tiene una particularidad llamativa: su columna vertebral sigue siendo un parque de carros soviéticos llegados en los años setenta. Lejos de ser una curiosidad de museo, estos blindados continúan representando el grueso de la fuerza acorazada del país y, según recuentos habituales, forman el inventario más numeroso de la región. Entre austeridad, geografía y doctrina, el resultado es un ecosistema militar tan resiliente como peculiar.

De Moscú al Pacífico: por qué llegaron y por qué siguen

A mediados de los setenta, Lima buscó estandarizar y ampliar su poder terrestre con proveedores no tradicionales. La Unión Soviética ofrecía carros robustos, repuestos y un paquete logístico completo a un precio competitivo. Aquellas compras masivas consolidaron el T‑55 como “el tanque del Perú”, fácil de mantener, relativamente simple de operar y con una cadena de mantenimiento ya asentada.

Con el tiempo se intentaron mejoras puntuales: miras y radios más modernas, propuestas de blindaje reactivo y hasta prototipos de actualización profunda. Sin embargo, el presupuesto ajustado, la prioridad en otras áreas (aviación, vigilancia, frontera) y la dificultad de integrar tecnologías distintas dejaron esas iniciativas en limitadas cantidades. En palabras de un viejo mecánico de parque: “lo conocido es confiable; lo que cambia, cuesta”.

Ventajas que pesan más que los años

El principal activo de esta flota es su combinación de volumen y familiaridad. Las tripulaciones saben cómo exprimir cada motor, cómo canibalizar piezas y cómo devolverlos al campo en horas, no en días. Además, su huella logística es menor que la de carros occidentales más pesados, algo clave en un país de costas, selva y Andes.

Coste de operación contenido, cadena de repuestos ya propia, mantenimiento “a la peruana”, y un número que sigue imponiendo masa en el campo.

Como dicen en los cuarteles, “viejo no significa inútil; significa que ya fue probado”.

Limitaciones en la era de los drones

El precio de la longevidad es evidente. Frente a misiles antitanque de última generación, munición de energía cinética moderna y drones merodeadores, el blindaje y la electrónica de un T‑55 muestran su edad. Carecer de visión nocturna avanzada, sistemas de gestión del combate en red y protección activa coloca a la tripulación en desventaja táctica.

La movilidad sigue siendo aceptable, pero la ergonomía y la potencia de fuego han quedado por detrás de carros más recientes. “Se mueve y dispara”, dice un instructor, “pero hoy el primer impacto decide”.

El tablero sudamericano

En el vecindario, Chile apostó por Leopard 2, Brasil por Leopard 1A5 y Argentina por el TAM, un diseño más ligero con otra filosofía. Venezuela opera T‑72 de origen ruso, más modernos que los peruanos en electrónica y protección, pero en números menores.

Así, el caso peruano es una paradoja: quizá no tenga el carro más avanzado, pero sí un inventario amplio y operativo que, sumado a la doctrina local y a la geografía, sigue siendo relevante en la disuasión. En escenarios realistas de la costa desértica o ciertas áreas de llanura, la masa y la fiabilidad continúan importando.

Geografía, doctrina y realismo

El terreno peruano moldeó su doctrina. En la sierra, la movilidad es la reina; en la selva, la ingeniería de pasos y la infantería mandan; y en la franja costera los blindados pueden maniobrar mejor. Allí, un número suficiente de carros, apoyados por zapadores, artillería y defensa antitanque, sigue siendo una carta válida.

La clave es la combinación: tanques que fijan, drones que exploran, artillería que niega, y misiles que rematan. Ningún carro opera solo; la red de fuegos y sensores es el nuevo blindaje.

¿Modernizar o reemplazar?

Perú ha tanteado reemplazos y paquetes de modernización: nuevos visores, cámaras térmicas, radios cifradas, computadoras balísticas y, en el extremo, cambios de motor o cañón. El dilema es clásico: por el precio de pocas plataformas nuevas, se pueden poner al día varias docenas de las actuales.

Una vía pragmática sería un “bloque” incremental: primero, visión nocturna y comunicaciones; luego, mejoras de supervivencia (lanzafumígenos, jaulas, alertadores láser); finalmente, integración con drones y C2 táctico. Eso preserva masa, reduce curva de aprendizaje y estira el presupuesto con impacto real.

Lo que permanece

Mientras el mundo gira hacia la guerra conectada, el tanque sigue siendo una pieza de contacto directo con el terreno. En Perú, su vigencia descansa en tres pilares discretos pero contundentes: cantidad suficiente, mecánica domada y procedimientos conocidos. “Si arranca, avanza; si ve, dispara; si pega, manda el mensaje”, resume un lema no escrito.

No hay magia, solo oficio. Y, por ahora, ese oficio mantiene a los veteranos de acero en el centro de una estrategia que prefiere la fiabilidad a las promesas del último catálogo.