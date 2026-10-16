Los fusiles del ejército venezolano se fabrican en Maracay con licencia rusa y es la única fábrica de Kaláshnikov de toda América

En el corazón de Maracay, a pocos kilómetros del Caribe, una línea de producción late al ritmo de un proyecto que mezcla estrategia y simbología. Allí, bajo una licencia rusa, se ensamblan y terminan fusiles que han moldeado la cultura militar del siglo XX. Para Venezuela, este polo representa tanto soberanía industrial como una pieza de geopolítica en movimiento. “No es solo un arma; es una plataforma productiva”, comenta un técnico que resume el espíritu del complejo.

Origen del acuerdo y objetivos industriales

El convenio con el consorcio ruso nació en la década de los 2000, cuando Caracas buscó renovar inventarios y fortalecer su capacidad de abastecimiento interno. El arreglo incluyó transferencia de tecnología, asistencia de ingeniería y la meta de producir fusiles de la familia Kaláshnikov en suelo venezolano. La apuesta fue explícita: menos dependencia externa y más estandarización logística. “Se quería construir una línea robusta, con insumos locales crecientes y soporte técnico propio”, recuerdan voces cercanas al proyecto.

Qué se fabrica en Maracay

La planta está orientada a variantes modernas del AK, adaptadas a necesidades de clima tropical y doctrina regional. El calibre predominante conserva la interoperabilidad con inventarios existentes, mientras que los materiales priorizan polímeros y tratamientos anticorrosión. El resultado combina resistencia mecánica con simplicidad de mantenimiento.

Componentes con sello ruso y ensamble local, usando estándares de calidad alineados con la licencia.

local, usando estándares de alineados con la licencia. Miras y accesorios compatibles con riel moderno y periféricos de uso militar.

moderno y periféricos de militar. Acabados resistentes a humedad y abrasión, pensados para selva y costa.

Transferencia tecnológica y empleo local

Más allá del fusil, el corazón del proyecto es la transferencia de conocimiento. Técnicos venezolanos han sido adiestrados para operar maquinaria, controlar tolerancias y gestionar procesos industriales. Esto alimenta una cadena que involucra metalurgia, polímeros, logística y servicios de mantenimiento. “Aprendimos a medir, no solo a montar”, afirma un ingeniero que destaca la curva de aprendizaje. El efecto empleo se siente en Maracay y zonas cercanas, con oficios especializados que no abundaban en el parque industrial del país.

Geopolítica y sanciones

El sello de licencia rusa convierte a esta planta en un nodo singular en el continente: es, de hecho, la única operación con aval directo del consorcio Kaláshnikov en América. Eso, inevitablemente, la sitúa en el mapa de sanciones, vetos y debates sobre alineamientos internacionales. El proyecto ha sorteado demoras, cambios de proveedores y ciclos de tensión diplomática. Cada avance operativo tiene una lectura estratégica: autonomía para Venezuela, proyección para Rusia, y un recordatorio de que la defensa es también economía política y narrativa.

Calidad, control y entrenamiento

El atractivo de la plataforma AK reside en su tolerancia a la suciedad, su ergonomía simple y su curva de adiestramiento amable. En Maracay, el control de calidad busca asegurar lotes consistentes, con pruebas de fiabilidad y verificación dimensional. Las fuerzas venezolanas priorizan estandarización de repuestos, munición compatible y un ciclo de mantenimiento predecible. “La meta es que el soldado se concentre en la misión, no en pelear con su equipo”, dice un instructor que destaca el valor de la uniformidad en campaña.

Economía industrial y encadenamientos

Un proyecto así tira de proveedores de piezas, empaques, tratamientos térmicos y control metrológico. La intención oficial ha sido aumentar el contenido local, sin perder la trazabilidad que exige la licencia. Esto implica aprender a trabajar con tolerancias finas, adoptar normas de ensayo y certificar lotes con documentación auditada. En el mejor escenario, se crea un ecosistema que trasciende al fusil y contagia otras líneas de manufactura.

Debate público y transparencia

La fábrica despierta preguntas sobre costos, prioridad de gasto y métricas de rendición. Sectores críticos piden más datos de producción, porcentajes de localización y calendario de entregas. Voces favorables sostienen que la inversión en capacidad nacional paga dividendos en resiliencia y seguridad. Ambas posiciones coinciden en un punto: sin transparencia, el ciudadano no puede evaluar plenamente el retorno social del proyecto. “Mostrar números fortalece la confianza”, repiten analistas de política industrial.

Futuro y modernización

Mirando adelante, la planta enfrenta el reto de escalar sin perder calidad, integrar más insumos nacionales y sostener la formación de talento. La modernización podría incluir mejores ópticas, ergonomía ajustable y mejoras en acabados, siempre dentro de la licencia. También se asoma la conversación sobre soporte de vida útil, reciclaje de piezas y gestión de inventarios a largo plazo. Si el proyecto consolida su ritmo, Maracay no solo producirá fusiles: incubará una cultura de precisión que el tejido industrial venezolano puede aprovechar más allá del ámbito militar.