La única base militar de Estados Unidos en Centroamérica fuera de Honduras está en el aeropuerto de El Salvador y lleva 25 años abierta

Entre las pistas del aeropuerto internacional de El Salvador, discretos hangares albergan una presencia estadounidense que rara vez salta a los titulares. Desde hace un cuarto de siglo, un destacamento rotativo opera allí con perfil bajo, combinando vigilancia aérea, cooperación y logística. Oficiales lo describen como una “plataforma forward” para misiones regionales, mientras vecinos del área lo perciben como una presencia “discreta pero constante”.

Orígenes y marco legal

Tras el cierre de instalaciones en Panamá a fines de los años noventa, Washington buscó nuevos puntos de apoyo para misiones de interdicción marítima. En ese contexto, San Salvador firmó acuerdos que permitieron el establecimiento de una Estación de Seguridad Cooperativa en la base aérea de Comalapa, integrada al aeropuerto internacional. El arreglo, renovado periódicamente, se inscribe en marcos de asistencia de seguridad y respeta la jurisdicción salvadoreña sobre el territorio.

Con el tiempo, el sitio se consolidó como un nodo de coordinación con agencias como la Guardia Costera, el Comando Sur y la JIATF-South, priorizando misiones de interdicción y apoyo humanitario. “No es una guarnición de combate; es una plataforma operativa y de cooperación”, repiten funcionarios cuando se pregunta por su naturaleza.

Dónde está y qué hace

El enclave funciona dentro del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y en la Base Aérea de Comalapa. Desde ahí despegan aviones de patrulla marítima y aeronaves ligeras de vigilancia para cubrir corredores del Pacífico oriental y, según misión, ventanas del Caribe occidental. La prioridad declarada: detectar, rastrear y apoyar interdicciones de narcotráfico en alta mar, en coordinación con países ribereños.

Además de la vigilancia, se han realizado despliegues de apoyo a desastres, evacuaciones médicas y ejercicios de búsqueda y rescate. “La consigna es sumar capacidades sin suplantar autoridades locales”, señalan portavoces cuando subrayan la lógica de cooperación.

Qué es y cómo opera

Bajo el concepto de Estación de Seguridad Cooperativa, el personal es rotativo y la huella permanente se mantiene limitada. La infraestructura se integra al flujo del aeropuerto, con controles de acceso específicos y coordinación estrecha con la Fuerza Aérea salvadoreña.

Misiones centradas en vigilancia e interdicción de tráfico ilícito .

. Despliegues rotativos de aeronaves y tripulaciones mixtas .

. Coordinación con centros de mando regionales y autoridades locales .

. Uso de instalaciones del aeropuerto con protocolos de seguridad compartidos.

“Operar desde un aeropuerto civil ofrece cobertura logística y rapidez de salida, a cambio de una disciplina rigurosa para convivir con el tráfico comercial”, explican pilotos que han pasado por la plataforma.

Debate interno: soberanía, resultados y costos

La presencia suscita preguntas sobre soberanía y transparencia, pero también sobre eficacia y beneficios. Críticos la describen como “una puerta trasera” de proyección militar, preocupados por la asimetría política y los riesgos de arrastrar a El Salvador a agendas ajenas. Para ellos, “la cooperación debe ser plenamente auditada y sujeta a escrutinio público”.

Quienes la defienden resaltan que ha contribuido a numerosas incautaciones en altamar, debilitando rutas que alimentan la violencia regional. También apuntan a empleos indirectos, transferencia de capacidades y una mayor interoperabilidad ante emergencias. En esta lectura, la estación es “una capa de disuasión” en un corredor clave del hemisferio occidental.

Impacto regional y red de cooperación

La plataforma en Comalapa se articula con una red de centros y acuerdos que abarcan el Caribe y el istmo, bajo paraguas de coordinación multinacional. El seguimiento de embarcaciones rápidas, aeronaves ligeras y buques de pesca irregulares se realiza en tiempo real, con intercambio de datos y reglas de empeño definidas por cada país.

Ese andamiaje ha evolucionado con nuevas tecnologías, desde sensores más precisos hasta aeronaves no tripuladas desplegadas temporalmente para misiones de vigilancia. “El objetivo es cerrar ventanas de oportunidad al crimen organizado, sin militarizar la vida cotidiana”, repiten analistas de seguridad regional.

Transparencia y percepción pública

Aunque las autoridades publican comunicados y permiten visitas guiadas ocasionales, la operación mantiene un velo de discreción propio de su naturaleza. Ese equilibrio —informar sin comprometer misiones— alimenta dudas en parte de la opinión pública. En respuesta, la narrativa oficial insiste en términos como “cooperación técnica”, “misiones limitadas” y “respeto a la jurisdicción nacional”.

Vecinos y trabajadores del aeropuerto conviven con la presencia como un rasgo más del paisaje: hangares discretos, insignias en inglés y despegues que, a veces, ocurren de madrugada, cuando la pista civil está menos congestionada.

Lo que viene

En un entorno regional dinámico, la estación en Comalapa afronta tres retos: amenazas mutantes, cambios políticos y actualización tecnológica. Las rutas criminales se mueven como agua, exigiendo persistencia aérea y mejores análisis. Las decisiones soberanas de San Salvador, por su parte, determinan la continuidad y el alcance de la cooperación.

“Mientras haya demanda internacional de drogas y ganancias extraordinarias, existirán incentivos para traficar”, recuerdan especialistas al justificar la necesidad de patrullaje y coordinación. A veinticinco años de operaciones sostenidas, el enclave sigue siendo un punto clave de una estrategia que intenta, desde el cielo y el mar, reducir el margen de maniobra del crimen transnacional.