Los portaaviones de Estados Unidos no caben ni por las nuevas esclusas del canal de Panamá y para cambiar de océano tienen que rodear Sudamérica

Los portaaviones estadounidenses son símbolos de poder y de logística sin igual. Pero incluso estos gigantes de acero se topan con límites físicos muy concretos. Cuando necesitan pasar del Pacífico al Atlántico, o viceversa, el atajo más famoso del mundo deja de ser opción. La ruta de la eficiencia se convierte en un rodeo monumental por el extremo sur del continente.

“Los océanos son grandes, pero las infraestructuras imponen reglas”, dice una vieja frase de marinos. Y en este caso, la regla manda desviarse miles de millas.

Un gigante con límites físicos

Los superportaaviones de clase Nimitz y Ford fueron diseñados para la supremacía naval, no para ajustarse a una esclusa. Su eslora, su manga efectiva y, sobre todo, su elevación total con mástiles y radares, tensionan cada parámetro de seguridad del paso interoceánico.

Aunque las nuevas esclusas ofrecen más longitud y más ancho, operan con tolerancias estrictas. La maniobra exige márgenes para remolcadores, defensas laterales y control de deriva. Un casco puede “caber” en cifras, pero no en un tránsito seguro y repetible para buques de esta envergadura.

“En ingeniería de canales, el límite no es el número más grande del folleto; es el margen que te salva cuando algo sale mal”, comenta un piloto veterano.

La barrera invisible: el gálibo aéreo

El obstáculo menos intuitivo es el gálibo aéreo. El puente que corona la entrada del lado pacífico establece una altura de paso que los superportaaviones superan con sus mástiles y antenas. La estructura no se mueve; el buque tampoco puede “agacharse”.

La interacción entre mareas, altura de agua dulce y variaciones de carga complica aún más el cálculo. En operaciones de alto riesgo, basta un metro de diferencia para convertir “posible” en prohibido.

Una ruta más larga, no siempre más lenta

Si no hay canal, queda el sur. La Marina recurre al Estrecho de Magallanes o al Cabo de Hornos. Es una travesía que añade miles de millas, pero ofrece libertad operativa: espacio para escoltas, entrenamiento en tránsito y flexibilidad para ajustar rumbos.

Paradójicamente, la ausencia de esperas, de ventanas de tránsito, de limitaciones de calado por temporada y de coordinación con múltiples autoridades puede traducirse en cronogramas más predecibles. En términos de riesgo, la mar abierta impone su dureza, pero elimina el “cuello de botella” de una infraestructura compartida.

“Un portaaviones necesita océano, no paredes”, bromea un oficial de cubierta.

Por qué no es solo “no caber”

No se trata de una única medida, sino de la suma de restricciones que, en conjunto, desaconsejan el paso. Entre las más citadas están:

Margen lateral efectivo por encima de la mera manga del casco

del casco Salientes del trampolín y la cubierta de vuelo respecto a muros y defensas

y la cubierta de vuelo respecto a muros y defensas Requerimientos de remolque , control y amarre en cámara

, control y amarre en cámara Sensibilidad a vientos transversales y corrientes en espacios cerrados

y corrientes en espacios cerrados Gálibo aéreo bajo puentes y torres de líneas eléctricas

eléctricas Limitaciones operativas por calado y variaciones de nivel

Cada punto, por sí solo, puede gestionarse. Todos juntos, con un buque de más de cien mil toneladas, recomiendan un no.

Costes, carbono y calendario

El desvío suma combustible, horas de máquina y huella de carbono. Pero un tránsito canalizado también conlleva tasas, esperas y exigencias de programación que restan flexibilidad. En campañas de despliegue global, la variable estratégica pesa tanto como la económica.

Además, las marinas planifican con colchones de tiempo. Un mes de margen operativo vale más que un día ahorrado si compromete la seguridad de un grupo de combate y su ala aérea.

¿Y si algún día pudieran cruzar?

Para que un superportaaviones cruzara con regularidad, harían falta cambios en dos frentes: gálibo y operación. Elevar puentes o crear rutas con mayor altura libre es costoso y políticamente complejo. Por el lado naval, reducir mástiles o modificar superestructuras compromete capacidades sensibles de radar y comunicaciones.

La opción de buques de apoyo que sí crucen y hagan de “bisagra” logística existe y se usa, pero el núcleo aeronáutico del grupo no puede fraccionarse sin perder su sentido operacional.

Lo que cuenta para la estrategia

El valor del atajo es innegable para el comercio. Para un portaaviones, la prioridad es otra: mantener autonomía, preservar sigilo relativo y escoger rutas que no dependan de terceros. En tiempos de tensión, el control del calendario y del espacio vale más que cualquier recorte de millas.

La realidad es sobria: los superportaaviones fueron hechos para el mar abierto, no para un canal, por más moderno que sea. “La geografía siempre gana”, dicen los estrategas. Y ante esa geografía, la flota de Estados Unidos elige lo que mejor sirve a su misión: bordear el continente, entrenar en tránsito y llegar lista para lo que venga en el próximo océano.