Hoy, el Pleno de la CSJ decidirá el destino de Romeo Vásquez, prófugo

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto para este miércoles estudiar el amparo interpuesto por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, con el objetivo de dejar sin efecto la orden de captura que pesa sobre él en relación con el caso de Isy Obed Murillo.

Vásquez Velásquez enfrenta cargos por el asesinato de Murillo y por tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas posteriores al golpe de Estado de 2009. La solicitud de amparo fue acogida por la Sala de lo Constitucional con cuatro votos a favor y uno en contra, y ahora corresponde al pleno revisar el expediente y decidir el rumbo de la medida.

Si se concede el amparo, la defensa sostiene que el general retirado podría salir de la clandestinidad. Su familia también ha informado que Vásquez Velásquez atraviesa un delicado estado de salud y requiere atención médica especializada, razón por la que sus abogados han insistido en que el expediente se conozca durante la reunión de magistrados programada para hoy.