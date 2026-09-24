Los Laureles respira: las lluvias elevan el nivel local, pero la crisis hídrica continúa

Las precipitaciones recientes registradas en Tegucigalpa y en las zonas que alimentan los embalses permitieron una ligera recuperación en el nivel de la represa Los Laureles, según el informe más reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Para el jueves 24 de septiembre, la capacidad de Los Laureles se situó en el 27.48 % de su capacidad, por encima del 26.90 % observado el miércoles y del 26.52 % registrado días atrás.

Aunque ese incremento es una señal alentadora y permite que la presa permanezca por encima del umbral crítico, continúa clasificada dentro de la categoría de riesgo hídrico alto, definida entre el 25 % y el 50 % de almacenamiento.

Actualmente, Los Laureles cuenta con 2.887 millones de metros cúbicos de agua y registra una producción de 380 litros por segundo.

La situación es más delicada en la represa La Concepción, que permanece por debajo del nivel crítico. Según UMAPS, se encuentra al 24.67 % de su capacidad, con 8.993 millones de metros cúbicos almacenados y una producción de 650 litros por segundo.

Las autoridades municipales mantienen la expectativa de que las lluvias previstas para finales de septiembre y los primeros días de octubre permitan incrementar las reservas de agua.

Mientras tanto, continúa vigente el racionamiento cada 12 días en el Distrito Central, como medida para administrar las reservas disponibles en los principales embalses que abastecen a la capital.