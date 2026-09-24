Estados Unidos perdió cuatro bombas nucleares sobre un pueblo de Almería en 1966 y una tardó 80 días en aparecer en el fondo del mar

Era 1966, hacía sol en la costa de Almería, y un pequeño pueblo agrícola vio quebrarse su rutina por el rugido de dos aviones. En lo alto, un B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. colisionó con un avión cisterna durante una maniobra de reabastecimiento. En segundos, el cielo dejó caer cuatro bombas termonucleares y una nube de incertidumbre.

“Escuchamos un estruendo y luego el silencio”, recordaría años después un vecino. La postal del Mediterráneo, con invernaderos y almendros, se transformó en el escenario de una crisis atómica que nadie había imaginado.

Un choque en pleno cielo

El 17 de enero de 1966, la maniobra fallida partió en dos la tranquilidad de Palomares. El B-52 transportaba cuatro artefactos B28, y al romperse el contacto con el KC-135, el metal y el fuego cayeron sobre campos y playas.

Tres bombas impactaron en tierra. En dos, la carga convencional explotó sin reacción nuclear, pero dispersó partículas de plutonio. La cuarta se perdió sobre el mar, envuelta en su paracaídas, tragada por un azul tan bello como traicionero.

“Nos dijeron que no había peligro, pero veíamos soldados con máscaras y contadores Geiger”, diría una testigo. Las palabras tranquilizaban poco; los uniformes y los detectores, aún menos.

Cuatro artefactos y un pueblo en vilo

La presencia estadounidense fue abrumadora. Ingenieros, buzos, soldados y técnicos levantaron un campamento urgente. España y EE. UU. compartían una prioridad: encontrar los artefactos y descontaminar el entorno.

En el terreno, los equipos recogieron tierra y vegetación. La orden era simple y atroz: raspar, embalar, exportar. Cientos de toneladas viajaron en bidones hacia instalaciones en Estados Unidos, mientras se trazaban mapas de radiación sobre los cultivos.

Para calmar los ánimos, el ministro Manuel Fraga y el embajador estadounidense se bañaron ante las cámaras en la playa de Quitapellejos. “El agua está perfecta”, proclamaron. La imagen icónica no borró la ansiedad.

La búsqueda en el Mediterráneo

Encontrar la cuarta bomba fue un desafío técnico y humano. El Mediterráneo es profundo, caprichoso y, en invierno, bravo. La Armada estadounidense desplegó sonares, minisubmarinos y un enjambre de embarcaciones.

Durante semanas, nada más que señales ambiguas. Hasta que una pista llevó a los buzos a una ladera submarina, a cientos de metros de profundidad. Allí, enredada en su paracaídas, yacía la bomba como un objeto frío, torcido y mudo.

Ocho decenas de días después del accidente, la pieza emergió a la superficie. Enganchada con cables y brazos mecánicos, subió lentamente, en una coreografía de acero, agua y miedo. “No era un trofeo; era un recordatorio”, susurró un marinero.

Fechas clave de una crisis

17 de enero de 1966: colisión, caída de cuatro artefactos y dispersión en tierra y mar.

y mar. Semanas siguientes: tareas de búsqueda , muestreos y retirada de suelos contaminados.

, muestreos y retirada de suelos contaminados. Aproximadamente 80 días después: recuperación del artefacto perdido en fondo marino.

Descontaminación y consecuencias

La limpieza fue minuciosa pero no perfecta. Se cercaron parcelas, se prohibieron cultivos temporalmente y se reforzaron controles. Técnicos españoles y estadounidenses midieron, archivaron y discutieron cada lectura.

Con el tiempo, el pueblo siguió su vida. Los invernaderos volvieron a llenarse de verde, el turismo descubrió calas y atardeceres, y la memoria se volvió selectiva. Pero la palabra “Palomares” quedó asociada a la expresión “Broken Arrow”, el código militar para un incidente nuclear sin guerra.

Años más tarde, informes y estudios reabrieron debates. ¿Había que retirar más tierra? ¿Quedaban puntos con trazas residuales? Los gobiernos negociaron marcos de cooperación y nuevas campañas de medición.

Memoria, diplomacia y cicatrices

La historia se cuenta a media voz en bares y escuelas. “No queríamos fama; queríamos certezas”, resume un agricultor al que aún le brillan los ojos al hablar de aquella mañana. Entre la épica tecnológica y el miedo rural, el relato pide matices.

Diplomáticos y ministros han cruzado cartas y promesas. Hubo acuerdos para seguir monitorizando y estudiar soluciones de largo plazo. La ciencia aporta cifras; la comunidad, experiencias y una paciencia antigua.

Hoy, Palomares convive con su propio mito. En la playa, niños corren detrás de olas que recuerdan muy poco y no juzgan. Bajo la arena, el tiempo ha sedimentado capas de historia, turismo y una advertencia silenciosa: la modernidad viaja en aviones, pero sus errores siempre aterrizan en algún lugar.

El episodio dejó lecciones sobre transparencia, coordinación internacional y gestión del riesgo. También, un recordatorio sobrio: el poder tecnológico exige protocolos inflexibles, y la verdad compartida es el único antídoto contra el temor. Entre almendros, plástico agrícola y mareas, la costa de Almería aprendió a nombrar aquello que una vez cayó del cielo. Y a seguir, sin olvidar, con una calma trabajada y un mar otra vez propio.