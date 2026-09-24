Zambrano propone depurar el sistema judicial, reubicar reos y abrir nuevas cárceles para terroristas, maras y pandillas

El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comunicó un conjunto de medidas suplementarias orientadas a intensificar la lucha contra las redes delictivas, entre las cuales se destacan la depuración de los operadores de justicia, la reubicación de las personas privadas de libertad y la construcción de nuevos centros penitenciarios destinados específicamente a integrantes de grupos declarados terroristas, así como de maras y pandillas.

Zambrano afirmó que las reformas aprobadas al régimen penitenciario constituyen un paquete de medidas destinado a recuperar el dominio de los centros penales y a impedir que los internos sigan usando las cárceles como puente de comunicación con estructuras criminales en el exterior. Entre estas medidas se cuentan el aislamiento en prisiones de máxima seguridad, la limitación de las visitas y la vigilancia reforzada de las comunicaciones.

El titular del Legislativo también señaló la necesidad de depurar a los operadores de justicia vinculados a estos procesos y fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. A estas acciones se sumarían reformas al Código Procesal Penal para eliminar medidas sustitutivas para personas capturadas por pertenecer a organizaciones terroristas, considerar las capturas como flagrancia y establecer jueces especializados para conocer estos casos.

Asimismo, se contempla avanzar en la reubicación de reos y en la habilitación de nuevas cárceles de máxima seguridad, con regímenes especiales de aislamiento y control. Las autoridades sostienen que estas medidas buscan impedir que las estructuras criminales mantengan el control desde los centros penitenciarios y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos declarados terroristas