El país con más cazas F-16 de toda América Latina es Chile y los compró de segunda mano a Holanda

Chile opera hoy la flota de F‑16 más numerosa de América Latina, una realidad fruto de una apuesta pragmática: combinar aparatos nuevos con unidades de segunda mano adquiridas a los Países Bajos. Lejos de ser una anécdota, esta estrategia ha marcado el desarrollo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) durante las dos últimas décadas.

“Comprar usado no significó comprar viejo”, repiten con frecuencia analistas que siguen el tema. El F‑16, con su versatilidad probada y una cadena logística global, ofreció a Chile una relación costo‑eficiencia difícil de igualar en la región.

Por qué comprar de segunda mano a Países Bajos

La decisión de adquirir cazas neerlandeses respondía a una lógica clara: rapidez de incorporación, costos contenidos y estándares de mantenimiento occidentales. Los F‑16 holandeses habían pasado por el programa de modernización MLU, lo que aseguraba cabinas actualizadas, aviónica compatible y prolongación de vida útil.

“Era la manera más rápida de cerrar la brecha tecnológica sin esperar una década”, se escuchó en círculos de defensa en Santiago. Al mismo tiempo, Chile complementó con unidades nuevas para anclar una capacidad de referencia.

Razones clave: menor costo por celda, entrega rápida, estandarización OTAN, y base logística amplia.

La ventaja operativa en el contexto regional

Disponer del mayor número de F‑16 en la región implica algo más que una estadística. Supone cobertura efectiva de un territorio extenso, con frentes aéreos y marítimos que van del desierto a los fiordos del sur. El F‑16 es un multirrol nato: puede interceptar, escoltar, atacar y reconocer con la misma plataforma.

En ejercicios internacionales, los escuadrones chilenos han mostrado doctrina sólida y una interoperabilidad valiosa. “El valor está en lo cotidiano: despegar, repostar, entrenar y volver a despegar sin fricciones”, señalan pilotos con experiencia en despliegues combinados.

Modernización continua y soporte nacional

Para mantener la vigencia del sistema, Chile ha apostado por upgrades sucesivos en sensores, enlaces de datos y kit de armas. La clave no es solo comprar, sino sostener el ciclo de vida con una industria local capaz de mantener y adaptar.

Aquí entra ENAER, el socio estatal que ofrece mantenimiento mayor, gestión de componentes y soporte de estructura. Con esa capacidad, la FACh mitiga dependencias externas y puede planificar paradas, inspecciones y extensiones de vida con mayor autonomía.

Costos, eficiencia y el debate público

La etiqueta “segunda mano” puede generar escepticismo, pero en aviación de combate el concepto es más matizado. Un caza bien mantenido, con ciclos de vida monitoreados y paquetes de modernización, puede ser tan capaz como uno recién salido de fábrica.

“Lo importante es el sistema, no solo el avión”, remarcan especialistas: entrenamiento realista, disponibilidad de repuestos, infraestructura adecuada y horas de vuelo suficientes. Con esa ecuación, una flota que ronda las cuatro decenas de aparatos puede proyectar disuasión creíble a un costo asumible.

Lecciones para la región

La experiencia chilena deja tres ideas exportables. Primero, comprar bien usado puede acelerar capacidades si hay reglas de mantenimiento estrictas. Segundo, la estandarización con aliados amplía el menú de opciones en entrenamiento y logística. Tercero, sin apoyo industrial propio, cualquier flota se resiente con el tiempo.

No se trata de “coleccionar aviones”, sino de sostener una capacidad que se adapte a nuevas amenazas. En ese marco, el F‑16 sigue siendo una plataforma con margen de crecimiento, desde mejoras en sensores hasta armamento de precisión y nuevas tácticas de empleo conjunto.

Mirando hacia adelante

El mundo vive un relevo generacional con la llegada del quinto y sexto nivel de combate. Chile, sin prisa pero sin pausa, evalúa cómo mantener su ventaja cualitativa. El F‑16 aún tiene horas por delante, pero la hoja de ruta requiere decidir cuándo y cómo integrar tecnologías emergentes.

“Planificar hoy evita sorpresas mañana”, dicen voces de planificación de fuerzas. Con una geografía desafiante y una economía abierta, la seguridad del espacio aéreo es parte de la competitividad nacional. Y ahí, la combinación de criterio financiero, cooperación internacional y disciplina técnica ha sido, hasta ahora, la gran fortaleza chilena.

En suma, la historia reciente demuestra que apostar por una plataforma madura, reforzada por compras inteligentes y un soporte local robusto, puede convertir a un país en referente regional. Chile lo ha hecho, y su flota de F‑16 es hoy el símbolo visible de esa estrategia.