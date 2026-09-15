Los buques de guerra más modernos de Venezuela no vienen de Rusia ni de China sino de un astillero de Cádiz que los entregó hace 15 años

Durante años, la conversación sobre el poder naval de Venezuela ha mirado hacia Moscú y hacia Pekín, pero la pieza más silenciosa y a la vez más relevante de su flota llegó desde una ría andaluza. Hace alrededor de quince años, un astillero de Cádiz entregó los buques que, aún hoy, representan la espina dorsal de la vigilancia marítima venezolana. Para unos fueron una apuesta tecnológica, para otros un gesto geopolítico; en todo caso, dejaron una huella que todavía perdura en el Caribe.

Un pedido adelantado a su tiempo

A mediados de década, Caracas firmó con Navantia un paquete de patrulleros oceánicos y litorales que, por diseño modular y sistemas, encajaba con la necesidad de un país con 2.800 kilómetros de costa y una economía dependiente de la mar. No eran fragatas de gran porte, sino plataformas de presencia y de disuasión, hechas para patrullar, escoltar y ejercer control marítimo.

“Fueron barcos muy competentes, con buena relación costo-prestaciones y electrónica de última generación para la época”, recuerda un ingeniero naval que participó en el programa. La construcción se repartió entre San Fernando y Puerto Real, con personal venezolano en formación y un ciclo de entrega escalonado entre 2009 y 2012.

Qué buques son y qué aportan

El núcleo lo forman los patrulleros oceánicos de la familia Avante, conocidos en Venezuela como POVZEE. Son unidades de larga autonomía, con casco optimizado para mar abierta, hangar y cubierta para helicóptero ligero, botes rápidos para interdicción y un centro de mando capaz de integrar datos de sensores y enlaces tácticos. Su foco no es la guerra de alta intensidad, sino la vigilancia de zonas económicas exclusivas, la lucha contra el tráfico ilícito y la protección de rutas energéticas.

Junto a ellos llegaron los patrulleros de litoral o BVL, concebidos para aguas cercanas a la costa, con gran maniobrabilidad y respuesta rápida. Aportan presencia en canales, deltas y áreas portuarias, donde la proximidad y el tiempo de reacción valen tanto como la pegada.

“Para la Armada, supusieron un salto en estandarización y en disponibilidad de medios”, apunta un exoficial venezolano hoy retirado. “Pasamos de cascos veteranos y heterogéneos a plataformas nuevas, con logística común y entrenamiento sistematizado”.

Claves del programa y su impacto

Cuatro patrulleros oceánicos de diseño español y cuatro de litoral , con entrega entre 2009 y 2012 .

y cuatro de , con entrega entre 2009 y . Transferencia de conocimiento y adiestramiento en la Bahía de Cádiz , con tripulaciones mixtas durante las pruebas .

y adiestramiento en la Bahía de , con tripulaciones mixtas durante las . Integración de sensores y armas de proveedores europeos, con enfoque en vigilancia , rescate y presencia naval .

de proveedores europeos, con enfoque en , rescate y presencia . Planes de apoyo logístico y mantenimiento, con miras a potenciar capacidades en astilleros locales.

Un espejo de la relación con Europa

El contrato simbolizó una apuesta por tecnología europea en un momento de cercanía política con España. Era cooperación industrial, pero también un mensaje: diversificar proveedores y reducir dependencias. “Más que una venta, fue un ecosistema de capacitación y soporte posventa”, explican fuentes del sector naval. La visión incluía soporte en ciclo de vida, paquetes de repuestos y un esquema de actualización incremental.

Ese tejido, sin embargo, se tensó con el paso de los años. Cambios políticos, restricciones de exportación y sanciones internacionales complicaron la cadena de suministro. La capacidad para sostener sistemas de origen europeo se resintió, y con ello la disponibilidad operativa.

Quince años después: modernidad con luces y sombras

Hoy, esas unidades siguen siendo lo más moderno de la Armada, aunque su estado varía según el acceso a piezas y a mantenimientos mayores. Incidentes operativos —como el hundimiento del Naiguatá tras una colisión en 2020— y varadas prolongadas por falta de spares han recordado lo frágil que puede ser la sostenibilidad sin una cadena logística fluida.

Aun así, cuando están en línea, los patrulleros ofrecen una combinación de autonomía, habitabilidad y suite de sensores que el resto de la flota no alcanza. “Sigue siendo un diseño vigente; con refits adecuados, tienen mucho que dar”, dice un técnico de mantenimiento con experiencia en sistemas navales. La clave pasa por recuperar la planificación de ciclo de vida: overhaul de motores, actualización de radares y renovación de baterías y cableados críticos.

El legado gaditano y lo que viene

Para el tejido industrial de Cádiz, el programa dejó empleo cualificado, carga de trabajo y un escaparate exportador. Para Venezuela, supuso un salto a procedimientos modernos, doctrina de patrulla y cultura de mantenimiento documentado. Ese es, quizá, el legado más útil: procesos y know-how que no se oxidan tan rápido como las chapas.

El futuro dependerá de tres vectores. Primero, asegurar repuestos y soporte a medida, ya sea a través de acuerdos con terceros o de ingeniería inversa certificada. Segundo, invertir en el “cerebro” de los buques: software, sensores y sistemas de comunicaciones, donde pequeñas mejoras rinden grandes beneficios. Tercero, reforzar la cadena de mantenimiento nacional con calendarios realistas y presupuestos estables.

Quince años después, aquellos cascos que zarparon de la Bahía de Cádiz siguen diciendo mucho sobre la marina venezolana: su ambición de patrullar largas distancias, su necesidad de herramientas versátiles y su desafío para mantener la disponibilidad en un entorno cada vez más complejo. “Los barcos —como los países— envejecen según cómo los cuides”, resume un veterano jefe de máquinas. “Estos, bien tratados, todavía pueden navegar muy lejos”.