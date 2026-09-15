Escándalo en la Premier League: revelan fallo del VAR en la jugada que otorgó la victoria al Manchester City en el clásico

El panel de árbitros británico Pro Referees admitió haber cometido un fallo de criterio al aprobar el gol de Erling Haaland, que dio la victoria 1-0 al Manchester City frente al Manchester United en Old Trafford. Según el propio órgano, el VAR debería haber sugerido una revisión en el terreno de juego debido a la posición de Enzo Fernández en aquella jugada.

El hecho ocurrió a los sesenta minutos, cuando el City ya jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Phil Foden al inicio del encuentro. Josko Gvardiol avanzó por la banda izquierda y envió un centro al área. Haaland emergió entre la zaga para rematar, aunque el asistente levantó la bandera inmediatamente. La decisión inicial apuntó a un posible fuera de juego del delantero noruego. Con posterioridad, la revisión determinó que Haaland estaba en posición habilitada al inicio de la jugada y el árbitro Michael Oliver recibió la indicación de otorgar el gol.

La discusión se centró entonces en la ubicación de Enzo Fernández, quien se hallaba en fuera de juego en el pase de Gvardiol y trató de tocar la pelota antes de que alcanzara a Haaland. El VAR concluyó que el argentino no llegó a tocar el balón y, conforme a ese criterio, ratificó la anotación. Varias horas tras el choque, Pro Referees difundió su valoración de la secuencia y reconoció que la revisión tecnológica no contempló un aspecto clave: la posible influencia de Fernández, aun sin haber tocado el balón.