Lluvias intensas este viernes cubrirán gran parte de Honduras

El panorama climático para este viernes 18 de septiembre en Honduras se mostrará variable, con nubosidad abundante, precipitaciones y chubascos dispersos de intensidad leve a moderada que afectarán gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, una vaguada a nivel de superficie y la brisa que llega desde el Océano Pacífico favorecerán la ocurrencia de lluvias, las cuales podrían ir acompañadas de actividad eléctrica aislada.

Las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en las zonas del suroeste, centro, norte y oriental del país, por lo que se aconseja a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas.

En cuanto al estado del mar, se espera un oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.