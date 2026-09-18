Colombia se retira de la coalición por la igualdad de derechos LGTBI copresidida con España

El Gobierno de Colombia decidió desvincular este jueves al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), un conjunto de 45 naciones que trabajan para la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI y que hasta ahora Colombia ejercía como copresidenta junto con España desde 2024.

«El Gobierno nacional ha decidido la retirada de la República de Colombia de la Coalición, con vigencia a partir de la fecha de hoy», señala una carta de la Cancillería colombiana dirigida a la institución.

Caribe Afirmativo indicó que Colombia dejó la coalición antes de terminar el mandato que había aceptado en diciembre de 2024 y exigió explicaciones públicas tanto al Gobierno como al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La coalición agrupa a gobiernos y a organizaciones de la sociedad civil de distintos países y desarrolla trabajos en ámbitos como la diplomacia internacional, la legislación y las políticas públicas, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la protección humanitaria.