Ley Seca en Honduras: qué zonas restringen la venta y el consumo de alcohol este 15 de septiembre

La celebración de los 205 años de independencia de Honduras tendrá este martes 15 de septiembre una serie de medidas especiales en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés y el bulevar Suyapa, en Tegucigalpa.

Entre las disposiciones anunciadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se encuentra la implementación de una ley seca, mediante la cual quedará temporalmente prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en las zonas establecidas para el desarrollo de las actividades patrias.

La restricción fue formalizada mediante la ordenanza municipal Ley Seca 002-2026, emitida el 11 de septiembre por el alcalde Juan Diego Zelaya Aguilar. La prohibición comenzará a las 6:00 de la mañana del martes 15 de septiembre y permanecerá vigente hasta las 4:00 de la tarde de ese mismo día.

La medida forma parte del dispositivo de seguridad y ordenamiento previsto para una jornada que concentrará a miles de personas en distintos puntos del bulevar Suyapa, en las inmediaciones del principal escenario de los desfiles.

La AMDC estableció un perímetro específico dentro del cual deberán cumplirse las restricciones relacionadas con el consumo y comercialización de bebidas alcohólicas.

Zonas alcanzadas por la restricción

La prohibición abarcará el sector destinado al recorrido de los desfiles patrios sobre el bulevar Suyapa, con una extensión de 225 metros lineales a cada lado del eje de la vía. También aplicará dentro del Estadio Nacional Chelato Uclés y en un radio de 500 metros medidos desde el centro del recinto.

Los establecimientos comerciales ubicados dentro de esas áreas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la venta y el consumo de bebidas embriagantes durante el período establecido por la ordenanza.

La delimitación busca abarcar no solo el trayecto principal de los desfiles, sino también los sectores aledaños donde habitualmente se concentran espectadores y comerciantes durante las celebraciones del 15 de septiembre.

Los negocios dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas que se encuentren dentro del perímetro definido tendrán que permanecer cerrados durante las horas en que estará vigente la ley seca.

Entre los establecimientos alcanzados por la medida se encuentran bares, cantinas, billares, expendios de aguardiente, estancos, clubes nocturnos, discotecas y depósitos de aguardiente.

La ordenanza establece que la restricción será de cumplimiento obligatorio y que los propietarios, administradores o arrendatarios de esos negocios deberán tomar las previsiones correspondientes para evitar sanciones. Además, deberán colocar en un lugar visible un rótulo con el mensaje:

“Prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes por motivo de Ley Seca”.

Operativos y multas

El cumplimiento de la ley seca estará bajo vigilancia de las autoridades municipales y policiales. El Departamento Municipal de Justicia y la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Nacional, tendrán la responsabilidad de supervisar que los establecimientos y ciudadanos respeten la restricción.

Las autoridades realizarán labores de control en el perímetro establecido y podrán intervenir ante cualquier incumplimiento. La AMDC advirtió que las personas o negocios que desobedezcan la ordenanza se exponen a sanciones económicas: las multas van desde 5.000 hasta 15.000 lempiras

, según la infracción, sin perjuicio de otras medidas derivadas de la legislación vigente.