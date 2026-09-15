LIBRE convoca movilización para el 15 de septiembre con el lema: ¿Qué independencia? ¡Fuera Trump, fuera la racha!

La organización Libertad y Refundación (Libre) invitó a sus adherentes a salir a las calles este 15 de septiembre, en el marco de las celebraciones por los 205 años de Independencia de Honduras.

La convocatoria establece como consigna “¿Cuál independencia?”, además de llamados de “Fuera Trump, fuera la Racha”. Los convocados se reunirán en las inmediaciones de la iglesia La Guadalupe, desde donde se dirigirán hacia el parque Central de Tegucigalpa.

Según el llamado difundido por Libre, la movilización está programada para iniciar a las 7:00 de la mañana, por lo que se anticipa la presencia de simpatizantes del partido a lo largo de la jornada de desfiles patrios.