Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, podría declararse culpable ante un tribunal federal en Miami

Se espera que Alex Saab asuma su responsabilidad penal este martes 15 de septiembre de 2026 ante un tribunal federal de Miami, en una audiencia que podría modificar el rumbo de la investigación que Estados Unidos mantiene en su contra.

El empresario colombiano se declarará culpable de lavado de dinero y conspiración, conforme al reajuste de calendario ordenado por la jueza Kathleen M. Williams.

Según el aviso oficial, Williams citó a las partes a las 11:00 de la mañana en Miami para formalizar la modificación de la declaración.

La resolución de Saab, ahora de 54 años, incluye cargos vinculados a la constitución de empresas ficticias, la desviación de fondos provenientes de contratos con el régimen venezolano y la falsificación de registros.

Saab se presentó por primera vez ante la justicia estadounidense el 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela. Su retorno a la jurisdicción norteamericana reavivó el expediente penal, que se encontraba detenido tras su liberación en 2023.

Las autoridades estadounidenses mantienen a Saab bajo custodia desde entonces, mientras el proceso avanzaba hacia un juicio que se esperaba en las próximas semanas.

La transferencia tuvo lugar tras la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, en la que fue detenido el dictador venezolano Nicolás Maduro. Ese suceso abrió una nueva fase en las relaciones entre Washington y Caracas, y condujo al regreso de Saab a territorio estadounidense.