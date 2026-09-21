Lamine Yamal analiza si el Balón de Oro debe premiar al mejor jugador del mundo

21 de septiembre de 2026

En una entrevista amplia y reveladora, realizada para la cadena Movistar+ por el exfutbolista y comentarista Jorge Valdano, la joven promesa Lamine Yamal habló sin rodeos sobre sus ambiciones de hacerse con el Balón de Oro y ofreció su parecer sobre los criterios que deben guiar la evaluación del mejor futbolista del mundo.

Lamine Yamal opina que su rendimiento de la pasada temporada la sitúa como una candidata realmente sólida y cuestiona la tendencia de otorgar más peso a las cifras puras que al impacto real que deja en el juego. «Se está valorando este premio de forma distinta. El Balón de Oro debe premiar al mejor jugador del mundo y ya está. No a un jugador que simplemente anote 80 goles, porque cuando alcanza esa cifra te dan el galardón de máximo goleador», comentó el delantero, remarcando al mismo tiempo la época dorada en la que Messi y Ronaldo dominaban el panorama mundial.

Del mismo modo, la joya del fútbol reveló qué es lo que realmente le genera frustración tras un encuentro: «Nunca voy a casa enfadado por no haber marcado. Es una estadística; me enfado si no toco el balón, si no puedo disfrutar, eso es lo que más me enfada», concluyó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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