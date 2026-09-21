El avión militar que se fabrica en Sevilla vuela ya en más de 30 fuerzas aéreas y lo compraron desde Canadá hasta Egipto

En Sevilla, junto al cauce del Guadalquivir, se ensambla un avión táctico que se ha convertido en un todoterreno del cielo. No hace ruido fuera del hangar, pero su huella es global: opera ya en decenas de escuadrones, enlazando desiertos, selvas y mares con la misma naturalidad con la que despega desde una pista corta. “Es el tipo de aeronave que no presume, cumple”, comenta un técnico veterano de la línea de montaje.

Una plataforma que se adapta

Diseñado para ser robusto y a la vez eficiente, este biturbohélice de medio alcance combina cabina digital, rampa trasera y tren de aterrizaje reforzado. Su filosofía es simple: máxima versatilidad, mantenimiento razonable y capacidad de misión configurable sin dramas.

En la práctica, eso significa que puede llevar tropas, palés, vehículos ligeros o equipos médicos, y cambiar de cometido en cuestión de horas. “El avión no te discute la orden, solo pide que le midan bien el peso y el viento”, bromea un piloto de pruebas.

Del Guadalquivir al mundo

Desde la factoría sevillana, el modelo ha tomado camino hacia América, África, Europa y Asia. Canadá lo eligió para misiones de búsqueda y rescate, un entorno donde el hielo y las distancias no perdonan errores. Egipto lo opera como caballo de batalla logístico, moviendo personal y suministros entre bases en tiempo récord.

También vuelan unidades en países como Brasil, Portugal, Polonia, México, Indonesia o Filipinas, cada uno con una versión ajustada a su realidad: desde transporte táctico hasta patrulla marítima con radar, sensores y consolas.

Por qué lo eligen las fuerzas aéreas

La clave está en una ecuación conocida: coste por hora, disponibilidad y capacidades. Este avión ofrece una cabina amplia y una rampa que agiliza la carga, despega desde pistas cortas y soporta ambientes polvorientos sin protestar demasiado al mecánico.

Misiones típicas: transporte táctico, evacuación médica, lanzamiento de paracaidistas, patrulla marítima, búsqueda y rescate, vigilancia fronteriza y, en versiones específicas, guerra antisubmarina.

“Es un camión alado que sabe navegar”, resume un jefe de operaciones. Y cuando toca volar bajo nubes negras, su aviónica moderna y sus ayudas de navegación recortan la incertidumbre que tanto desgasta a una tripulación.

Misiones que cuentan historias

En escenarios humanitarios, el avión entra en pistas de tierra o asfalto calcinado, descarga víveres y despega con pacientes en camillas. En jornadas de mar gruesa, la versión marítima peina cuadrículas con sonar, cámaras infrarrojas y enlaces de datos que graban cada sombra sobre el agua.

Hay días de rutina —tres saltos, cuatro bases, sin titulares— y hay jornadas en que una evacuación médica antes del anochecer cambia el curso de una familia. Ahí es donde la ingeniería se vuelve humana.

Ingeniería hecha en Sevilla

La planta andaluza no solo ensambla; integra sistemas, prueba estructuras y valida procesos con una cadena de suministro internacional. En el taller se escucha el golpe seco del remache y la conversación baja sobre tolerancias, mientras los compuestos y las aleaciones hacen su danza silenciosa.

La estandarización convive con la personalización: un cliente pide consolas extra, otro un paquete de guerra antisubmarina, otro un kit de comunicaciones seguras. La modularidad es la promesa que mantiene el ritmo de la cadena.

Economía del aire: eficiencia y mantenimiento

El biturbohélice sigue siendo el rey del equilibrio en rutas cortas y medias: consumo contenido, velocidades razonables y una relación carga-distancia muy competitiva. En mantenimiento, el acceso sencillo a zonas críticas y una base de repuestos madura reducen tiempos en tierra, que a la postre es lo que miden los contables.

“Si lo tratas bien, te devuelve disponibilidad”, dice un jefe de hangar que prefiere los manuales manchados a los informes demasiado limpios.

Innovaciones que no se ven, pero se notan

Las últimas versiones han incorporado mejoras de aviónica, opciones de autoprotección y suites de misión con más automatización. En patrulla marítima, la fusión de sensores convierte datos esparcidos en un cuadro coherente, y en transporte, los asistentes digitales facilitan cálculos de carga y rendimiento.

También se exploran configuraciones para lucha contra incendios, con depósitos internos y procedimientos de lanzamiento de agua que no penalicen la vida útil del fuselaje. No todo sale a la primera, pero el aprendizaje acumula horas.

Una red de usuarios que aprende junta

Con operadores en varios continentes, los foros de usuarios comparten boletines, mejoras y lecciones aprendidas. Esa comunidad acelera soluciones y evita repetir los mismos errores. Al final, un ala atornillada en Sevilla también se mantiene gracias a una llamada desde otra franja horaria.

“Lo bonito es que cada país aporta algo que luego usamos todos”, apunta un responsable de soporte que colecciona parches de escuadrón en su mono de trabajo.

Mirando al futuro

El mercado pide aviones que hagan mucho con menos: presupuestos tensos, misiones crecientes y entornos cada vez más exigentes. Aquí, la combinación de costes contenidos, modularidad y alcance táctico mantiene a la plataforma en la pelea.

Mientras tanto, en Sevilla las líneas siguen vivas, los bancos de prueba zumban y la rampa trasera espera la próxima carga. No hay épica grandilocuente: hay disciplina, iteración y el ruido inconfundible de dos hélices que, una vez más, se ponen en marcha.