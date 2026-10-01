La tarifa eléctrica se eleva, pero no se reflejará en el recibo; la CREE aprueba un ajuste promedio de 0,64%

La CREE autorizó un ajuste medio de 0.64 % en la tarifa eléctrica para el cuarto trimestre de 2026, pero este incremento no se verá reflejado en las facturas de los usuarios de la ENEE. La razón es la Ley de Justicia Energética, que mantiene congeladas las tarifas durante un periodo de seis meses.

Aunque el precio oficial de la energía se actualizará desde el 1 de octubre, la ENEE no podrá trasladar ese incremento a los usuarios mientras esté vigente el congelamiento. Por su parte, la CREE continuará realizando cálculos trimestrales para estimar cuánto debería costar la energía en función de las condiciones del mercado.

El costo de ese aumento será asumido temporalmente por el Estado, pero no significa que desaparezca: el monto quedará diferido y generará intereses, por lo que podría acumularse como una obligación financiera para períodos posteriores.

Nueva estructura tarifaria solicitada y aplicada por la ENEE: