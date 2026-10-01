Exigen libertad para Nicaragua: más de 200 líderes, encabezados por Boric, cuestionan a Ortega y Murillo

Más de doscientos dirigentes políticos, parlamentarios, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos, artistas y activistas de varias naciones convocaron a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina a repudiar la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a exigir la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas y las condiciones necesarias para que los nicaragüenses puedan decidir libremente su propio porvenir.
El pronunciamiento, denominado “Autodeterminación y soberanía para Nicaragua” y dado a conocer este 30 de septiembre, está encabezado por el expresidente chileno Gabriel Boric y sostiene que la defensa de los derechos humanos y la democracia no debe confundirse con el respaldo a intervenciones extranjeras.
“No buscamos que otros decidan por Nicaragua; precisamente, pedimos que sea el pueblo nicaragüense quien determine su propio futuro”
Entre los signatarios figuran:
- Mario Bergara, intendente de Montevideo y líder del Frente Amplio de Uruguay
- Ariel Robles y Jonathan Acuña, exdiputados de Costa Rica, integrantes del Frente Amplio
- Claudia Dobles, diputada de Costa Rica
- Antonia Urrejola, exrelatora para Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la CIDH
- Breno Bringel, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología
- Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador
- Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala
- Carolina Hidalgo, expresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
- Santiago Roncagliolo, escritor peruano, entre otros.