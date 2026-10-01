Exigen libertad para Nicaragua: más de 200 líderes, encabezados por Boric, cuestionan a Ortega y Murillo

Más de doscientos dirigentes políticos, parlamentarios, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos, artistas y activistas de varias naciones convocaron a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina a repudiar la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a exigir la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas y las condiciones necesarias para que los nicaragüenses puedan decidir libremente su propio porvenir.

El pronunciamiento, denominado “Autodeterminación y soberanía para Nicaragua” y dado a conocer este 30 de septiembre, está encabezado por el expresidente chileno Gabriel Boric y sostiene que la defensa de los derechos humanos y la democracia no debe confundirse con el respaldo a intervenciones extranjeras.

“No buscamos que otros decidan por Nicaragua; precisamente, pedimos que sea el pueblo nicaragüense quien determine su propio futuro”

Entre los signatarios figuran: