Exigen libertad para Nicaragua: más de 200 líderes, encabezados por Boric, cuestionan a Ortega y Murillo

1 de octubre de 2026

Más de doscientos dirigentes políticos, parlamentarios, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos, artistas y activistas de varias naciones convocaron a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina a repudiar la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a exigir la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas y las condiciones necesarias para que los nicaragüenses puedan decidir libremente su propio porvenir.

El pronunciamiento, denominado “Autodeterminación y soberanía para Nicaragua” y dado a conocer este 30 de septiembre, está encabezado por el expresidente chileno Gabriel Boric y sostiene que la defensa de los derechos humanos y la democracia no debe confundirse con el respaldo a intervenciones extranjeras.

“No buscamos que otros decidan por Nicaragua; precisamente, pedimos que sea el pueblo nicaragüense quien determine su propio futuro”

Entre los signatarios figuran:

  • Mario Bergara, intendente de Montevideo y líder del Frente Amplio de Uruguay
  • Ariel Robles y Jonathan Acuña, exdiputados de Costa Rica, integrantes del Frente Amplio
  • Claudia Dobles, diputada de Costa Rica
  • Antonia Urrejola, exrelatora para Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la CIDH
  • Breno Bringel, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología
  • Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador
  • Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala
  • Carolina Hidalgo, expresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
  • Santiago Roncagliolo, escritor peruano, entre otros.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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