Indignación en El Porvenir: alcalde denuncia que el Gobierno le quitó maquinaria y no la reemplaza

El alcalde de El Porvenir, Francisco Morazán, Brayan Rubí, expresó su enojo y denunció que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) retiró una maquinaria que la municipalidad utilizaba para atender las necesidades de diversas comunidades.

Según el edil, de las siete máquinas con las que contaba el municipio, actualmente sólo disponen de cinco máquinas, por lo que solicitó que el equipo retirado sea repuesto para poder continuar con las labores que se realizan en el municipio.

“Quieren retirar las máquinas que entregó el gobierno anterior y eso es un error. Con ese equipo, es que un grupo de 14 alcaldías rotábamos la maquinaria y no nos parece justo que la quieran quitar. La SIT dice que la quiere retirar porque están siendo mal manejadas y no se les da mantenimiento y nosotros les podemos demostrar que tenemos el mantenimiento al día. Esa excusa no vale con nosotros”