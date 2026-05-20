La revelación de Lautaro Martínez acerca de su porvenir: no habrá más noticias sobre él

El delantero argentino Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter de Milán, afirmó que desea quedarse en el club “el mayor tiempo posible” tras celebrar otra consagración en la Serie A y la Coppa Italia.

El Toro, que condujo a su equipo hacia esos títulos en la antesala del Mundial 2026, comentó que la felicidad de su familia y su arraigo en la ciudad fortalecen su voluntad de seguir vistiendo el Neroazzurro, al punto de valorar la posibilidad de retirarse como jugador de esa institución. Además, dejó una revelación contundente sobre lo que vendrá tras su retiro profesional.