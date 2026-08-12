La reforma pretende evitar que la ENEE se convierta en un cascarón similar a Hondutel, señala Yuri Sabas

Un diputado del Partido Liberal cuestionó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo llegara sin modificaciones sustanciales, a pesar de requerir un análisis técnico más profundo. Sabas afirmó que, al igual que la empresa estatal de telecomunicaciones, la ENEE posee activos de gran valor como las represas El Cajón y Cañaveral, pero arrastra históricamente una situación de quiebra debido a la carencia de competencias y a las ineficiencias del sistema.

Entre las deficiencias mencionadas, destacó el caso de la represa Patuca, cuya limitada capacidad de transmisión provoca que se desperdicie energía pública y se realicen compras a precios elevados en el mercado de oportunidad.

Ante esa coyuntura, el Partido Liberal propone una serie de salvaguardas para reformar la ley energética y evitar que las pérdidas diarias de la empresa estatal sigan afectando al país.

Entre sus propuestas centrales, Sabas insistió en la adopción de un esquema BOT (Build-Operate-Transfer) para que inversores privados participen en la red de transmisión y, al recuperar su inversión, la infraestructura vuelva a quedar bajo control del Estado. Asimismo, llamó al Congreso Nacional a apartarse de la politiquería, retirar la iniciativa del Ejecutivo y priorizar un modelo basado en subastas y licitaciones públicas transparentes que aseguren tarifas más bajas.