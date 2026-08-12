Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dan el sí tras 10 años de relación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente esposos. La pareja dio el paso de casarse mediante una ceremonia civil llevada a cabo este martes en Portugal, en un acto íntimo al que asistieron sus cinco hijos.

La ceremonia se celebró en Cascais, localidad costera situada al oeste de Portugal y próxima a Lisboa. Según el equipo de prensa del delantero portugués, se trató de un encuentro sobrio e íntimo, pensado exclusivamente para la familia.

Después de la ceremonia, Ronaldo y Georgina publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram una foto en la que aparecen con sus anillos de boda, confirmando así la esperada unión.

La pareja mantiene aproximadamente una década juntos, tras haberse conocido en Madrid. En este periodo han formado una familia y han enfrentado juntos momentos importantes a nivel personal y profesional.

La unión se confirmó exactamente un año después de que Georgina hiciera público su compromiso con el futbolista. El 11 de agosto de 2025, la modelo compartió una imagen de su anillo y acompañó la foto con el texto: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Cristiano Ronaldo, con 41 años, figura entre los futbolistas más reconocidos de la historia y acumula cinco Balones de Oro. Recientemente disputó su sexta Copa del Mundo con Portugal, situándose entre los jugadores con mayor número de participaciones en Mundiales.

Ronaldo y Rodríguez cuentan con dos hijos biológicos, y la familia se completa con otros tres hijos nacidos mediante gestación subrogada.

La historia de la pareja también ha estado marcada por periodos difíciles. En 2022 anunciaron la pérdida de uno de los bebés que esperaban, una experiencia que comunicaron públicamente y que describieron como uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Ahora, diez años después de iniciar su relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sellan su historia de amor con el matrimonio, rodeados de sus hijos y durante una ceremonia privada en Portugal.