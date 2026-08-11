Honduras refuerza reservas de frijol y planifica mayor producción ante posibles desabastos

El suministro de frijol en Honduras pasa a una fase de mayor control ante las repercusiones que el clima genera en las diversas regiones productoras.

En el marco de esta estrategia, el Gobierno conserva una reserva de 124.000 quintales de frijol y dio inicio a la venta del producto a 18 lempiras por libra mediante la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

La medida pretende ampliar la oferta disponible para la población y ayudar a contener eventuales alzas en el precio de uno de los productos de mayor consumo en los hogares hondureños.

El viceministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Fernando Fortín, comunicó que el IHMA abrirá una ventanilla para la venta directa de frijol a la población. La adquisición estará limitada a 25 libras por persona, una medida diseñada para evitar compras desmedidas y garantizar que el producto llegue a un mayor número de consumidores.

Fortalecimiento de la reserva

La presencia de frijol a precio regulado pretende crear una alternativa para las familias frente a posibles presiones en el mercado, especialmente en momentos en los que la producción podría verse afectada por factores climáticos.

Los 124.000 quintales que integran la reserva nacional no permanecerán almacenados de forma indefinida. El IHMA tiene previsto rotar las existencias con grano proveniente de la nueva cosecha, con el fin de conservar la calidad del grano y asegurar que las reservas se mantengan en condiciones adecuadas.

La institución también efectúa compras directamente en los departamentos reconocidos por su producción de frijol, entre ellos Olancho, El Paraíso y Yoro.

La estrategia prevé aprovechar las cosechas para adquirir el grano y establecer condiciones de comercialización que permitan mantener un equilibrio entre los ingresos de los productores y el precio que paga el consumidor.

Objetivo de producción y semilla nacional

Además de apoyarse en las reservas, el Gobierno busca incrementar la producción nacional a través del Programa Incentivo a la Producción Agrícola.

La meta establecida es producir entre 1,1 y 1,2 millones de quintales extra de frijol, para lo cual se prevé la entrega de semillas e insumos a los productores.