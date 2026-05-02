La OTAN y EE.UU. analizan la retirada de tropas estadounidenses de Alemania

El Pentágono informó ayer de la posible retirada de alrededor de 5.000 soldados desplegados en Alemania en los próximos seis a doce meses, una noticia que llega tras las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la presunta ausencia de una estrategia de salida por parte de Washington en su enfrentamiento con Irán y la “humillación” que, a su juicio, el régimen de Teherán impone a Estados Unidos.

La portavoz de la alianza militar, Allison Hart, a través de un mensaje en redes sociales, informó este sábado que la OTAN está “trabajando” con Estados Unidos para analizar y “entender los detalles” del anuncio del Departamento de Guerra de EEUU de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania.

Síganos en nuestra página de Facebook: HCH Televisión Digital

“Colaboramos con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania”, indicó la portavoz.

Además añadió que “seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que avanza este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más sólida”.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que la eventual retirada de tropas por parte de Estados Unidos de Europa y, en particular, de Alemania era previsible, y compartió la visión de la portavoz de la OTAN respecto a que los europeos deben asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad.

La Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha pedido a Estados Unidos que aclare los pormenores de su decisión de retirar a unos 5.000 efectivos desplegados en Alemania como parte de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.

Quizá te interese leer: EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y “detenido por completo” su comercio

El presidente Donald Trump lleva años denunciando que Estados Unidos está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que harían todo lo posible por mantener al mínimo sus aportaciones a la defensa europea mientras Washington asume la mayor carga; una opinión que gobiernos europeos diversos han cuestionado de forma constante.