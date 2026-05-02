Hollywood frena la IA: la Academia prohíbe actores y guiones creados por IA para los Óscar

2 de mayo de 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de los Premios de la Academia, dio a conocer reglas nuevas que prohíben la participación de actores creados por inteligencia artificial y, además, excluyen los guiones elaborados íntegramente con IA en las categorías competitivas. Esta medida pretende garantizar que los galardones continúen reconociendo exclusivamente el trabajo artístico humano.

Con la medida, el uso de la IA como herramienta de apoyo en la producción audiovisual no queda totalmente vedado, pero se impone un límite explícito: la autoría creativa principal debe pertenecer a una persona humana. De este modo, la Academia busca salvaguardar la integridad de las categorías principales ante el veloz progreso de las tecnologías generativas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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