Hollywood frena la IA: la Academia prohíbe actores y guiones creados por IA para los Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de los Premios de la Academia, dio a conocer reglas nuevas que prohíben la participación de actores creados por inteligencia artificial y, además, excluyen los guiones elaborados íntegramente con IA en las categorías competitivas. Esta medida pretende garantizar que los galardones continúen reconociendo exclusivamente el trabajo artístico humano.

Con la medida, el uso de la IA como herramienta de apoyo en la producción audiovisual no queda totalmente vedado, pero se impone un límite explícito: la autoría creativa principal debe pertenecer a una persona humana. De este modo, la Academia busca salvaguardar la integridad de las categorías principales ante el veloz progreso de las tecnologías generativas.