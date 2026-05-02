La Alcaldía repara espacios públicos tras las marchas del 1 de mayo

La Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecutó tareas de aseo y repintado en muros, puentes y otros lugares públicos que resultaron dañados por actos de vandalismo durante las marchas del Día del Trabajo.

Los equipos municipales intervinieron de inmediato para restablecer el orden y la imagen de la ciudad, ratificando su compromiso de mantener espacios dignos para todos los habitantes de la capital.

La Alcaldía reitera su respeto al derecho a la manifestación pacífica, exhortando a ejercerlo con responsabilidad y consideración por los bienes públicos.