La Alcaldía repara espacios públicos tras las marchas del 1 de mayo

2 de mayo de 2026

La Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecutó tareas de aseo y repintado en muros, puentes y otros lugares públicos que resultaron dañados por actos de vandalismo durante las marchas del Día del Trabajo.

Los equipos municipales intervinieron de inmediato para restablecer el orden y la imagen de la ciudad, ratificando su compromiso de mantener espacios dignos para todos los habitantes de la capital.

La Alcaldía reitera su respeto al derecho a la manifestación pacífica, exhortando a ejercerlo con responsabilidad y consideración por los bienes públicos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Tribunal estadounidense limita el acceso a píldoras abortivas enviadas por correo

La OTAN y EE.UU. analizan la retirada de tropas estadounidenses de Alemania