La OTAN tiene un solo socio en toda América Latina y no es Brasil ni México sino Colombia

En el mapa de la seguridad global, América Latina suele aparecer como periférica, pero en los últimos años una pieza ha ganado un lugar singular. Entre las capitales del continente, sólo un país mantiene un vínculo estructurado con la alianza atlántica que trasciende la retórica. Esa relación no implica bases ni compromisos de defensa colectiva, pero sí un entramado de cooperación técnica, aprendizaje mutuo y estándares compartidos. “No se trata de una membresía, sino de construir capacidades”, repiten en Bruselas cuando se habla de la conexión con Bogotá.

¿Qué significa ser socio y no miembro?

Ser “socio” de la OTAN es un estatus de diálogo y cooperación, distinto a ser miembro con obligaciones de defensa colectiva. El socio no queda amparado por el Artículo 5, ni adquiere compromisos automáticos de intervención, pero sí puede alinear procedimientos, recibir formación y participar en programas de interoperabilidad. En la jerga de la alianza, eso se traduce en hojas de ruta, ejercicios y grupos de trabajo temáticos.

Para un país latinoamericano, el atractivo es acceder a buenas prácticas, mejorar la profesionalización militar y elevar sus estándares en áreas críticas como ciberseguridad o desminado. A su vez, la OTAN aprende de amenazas híbridas, crimen transnacional y lecciones de estabilización que la región conoce de primera mano. “Cooperar no es alinearse, es prepararse mejor”, sintetiza una fórmula repetida en los ámbitos de defensa.

Cómo nació y maduró el vínculo

El punto de inflexión llegó en 2017, cuando se firmó un Programa Individual de Cooperación que convirtió a Colombia en el primer socio de la alianza en la región. A partir de entonces, el trabajo se profundizó con planes a medida, centrados en necesidades concretas y metas evaluables. El énfasis no ha estado en proyectar fuerza, sino en construir resiliencia y elevar la interoperabilidad.

Con distintos gobiernos, la agenda ha sido ajustada y ampliada, siempre bajo el formato de cooperación técnica. Eso ha incluido visitas de alto nivel, cursos, intercambios y el desarrollo de mecanismos para gestionar riesgos emergentes. El enfoque ha virado hacia temas como el ciberespacio, la seguridad marítima y el impacto del cambio climático en la seguridad.

Áreas donde la cooperación se siente

Los capítulos más visibles de la agenda conjunta se concentran en capacidades donde ambos pueden aportar y aprender. Entre las prioridades destacan:

Ciberdefensa y gestión de incidentes digitales, con intercambio de buenas prácticas y ejercicios de respuesta .

digitales, con intercambio de prácticas y ejercicios de . Desminado humanitario y atención a sobrevivientes , campo en el que Colombia acumula experiencia valiosa.

, campo en el que Colombia acumula valiosa. Seguridad marítima en el Caribe y el Pacífico, con foco en crimen organizado y protección de rutas comerciales .

y el Pacífico, con foco en crimen y protección de rutas . Estándares de interoperabilidad , doctrina y adiestramiento conjunto bajo metodologías OTAN .

, doctrina y conjunto bajo metodologías . Agenda de Mujeres , Paz y Seguridad, integrando la perspectiva de género en operaciones y políticas .

, Paz y Seguridad, integrando la perspectiva de en operaciones y . Resiliencia frente a desastres y cambio climático como multiplicador de amenazas.

Este menú es deliberadamente flexible y evoluciona con el contexto, priorizando aquello que aporta valor inmediato a las instituciones colombianas y a la red de socios de la alianza.

¿Por qué no Brasil o México?

La ausencia de Brasil y México en este esquema responde a historias estratégicas y marcos internos propios. México mantiene una tradición de no intervención y limita sus compromisos militares externos por mandato constitucional, privilegiando la cooperación a través de la ONU y foros regionales. Brasil cultiva una política de autonomía estratégica, con prioridades industriales y un papel global que prefiere articular en formatos multipolares como BRICS y misiones bajo mandato de Naciones Unidas.

Ambos países cooperan en paz y seguridad bajo múltiples sombrillas, pero han optado por no establecer un marco formal con la alianza atlántica. A veces se confunden estas decisiones con designaciones como “aliado principal no-OTAN” otorgadas por Estados Unidos, que son un estatus bilateral y no un vínculo con la OTAN. La distinción es clave para no mezclar acuerdos diferentes.

Debates internos y mirada regional

En Colombia, la relación ha generado debates sobre soberanía, prioridades y señalizaciones políticas en una región sensible a los equilibrios geopolíticos. Para los defensores, el beneficio es concreto: mejor entrenamiento, estándares claros y acceso a redes de conocimiento sin compromisos de defensa colectiva. Para los críticos, el riesgo es una percepción de alineamiento que tensaría la relación con vecinos o con proyectos de integración regional.

El énfasis actual parece buscar un punto de equilibrio: “cooperación técnica, no alineamiento militar”, repiten voces que prefieren mantener el foco en capacidades y misiones de carácter civil. En ese marco, cobran fuerza los temas de resiliencia, innovación y preparación frente a amenazas que no distinguen fronteras, desde el cibercrimen hasta los desastres climáticos.

Mirando hacia adelante, la relación dependerá de tres variables: utilidad práctica para las fuerzas colombianas, sintonía con las prioridades del gobierno de turno y percepción regional de legitimidad. Si esos vectores se mantienen alineados, es probable que la cooperación siga madurando en ámbitos técnicos donde el intercambio rinde dividendos rápidos. Si se desajustan, el vínculo podría enfriarse sin desaparecer, preservando canales de diálogo que hoy ya están institucionalizados. En cualquiera de los dos escenarios, la experiencia colombiana seguirá siendo un caso de estudio sobre cómo América Latina se relaciona con las grandes arquitecturas de seguridad del siglo XXI.