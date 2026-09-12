Hasbro critica a Trump y rechaza que Optimus Prime se use en la campaña de ICE

12 de septiembre de 2026

Hasbro reaccionó ante la controversia generada por la utilización de Optimus Prime en imágenes difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), vinculadas a la campaña migratoria de la administración de Donald Trump y a ICE.

La empresa dejó claro que no autorizó el uso de su célebre personaje en estas publicaciones, algunas de las cuales fueron elaboradas con inteligencia artificial y empleadas para difundir mensajes vinculados a las deportaciones de migrantes.

Las instantáneas mostraban a Optimus Prime acompañado de elementos del DHS y referencias a ICE, e incluso como protagonista de un supuesto largometraje titulado “Transformers: Age of Deportations”, una parodia de las famosas películas de la franquicia.

Pero la situación se intensificó aún más por otra imagen en la que el personaje aparece enfrentándose a un hombre identificado como “Mr. Singh”, acompañada de un mensaje que fue duramente criticado por organizaciones de derechos civiles y por representantes de la comunidad india y sij.

Hasbro subrayó que Optimus Prime encarna valores como el liderazgo, la compasión, la justicia y la humildad, por lo que las publicaciones del gobierno estadounidense no representan a la marca ni cuentan con su autorización.

La polémica volvió a poner en jaque la estrategia de comunicación de la administración de Trump, que ha recurrido a imágenes generadas por inteligencia artificial y a referencias de la cultura popular para promover sus políticas migratorias y las actuaciones de ICE.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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