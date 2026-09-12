La iniciativa de juicio político contra más de 80 diputados no avanzó | Resumen Legislativo

La propuesta destinada a iniciar un juicio político contra más de ochenta diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal no logró progresar, luego de que una revisión de las firmas presentadas revelara que una porción considerable no satisfacía los criterios establecidos.

Conforme al informe del Registro Nacional de las Personas (RNP), solo se consideraron válidas unas 1,700 firmas, mientras que más de 11,000 no fueron contabilizadas durante el procedimiento.

La determinación ha suscitado cuestionamientos en diversos sectores del Congreso Nacional. El legislador de Libre, Nelson Leiva, expresó dudas sobre la transparencia del proceso y solicitó revisar los mecanismos empleados en este tipo de iniciativas.

“Creo que hay falta de transparencia; considero que los mecanismos para juicios políticos deben ser transparentes, porque estos juicios no deben estar sesgados”, afirmó Leiva.