La ONU designa el 27 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que fija el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, una medida que afecta a millones de niñas en todo el mundo.

Fatima Maada Bio, primera dama de Sierra Leona, presidenta de la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo (OAFLAD) y una de las impulsores de la iniciativa, presentó el proyecto de resolución ante la Asamblea General en Nueva York, que a continuación la adoptó por consenso.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok, haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

«Hoy el mundo ha alzado una voz unificada: el matrimonio infantil, precoz y forzado no tiene cabida en nuestras comunidades», celebró la primera dama, según un comunicado difundido en sus redes, describiendo la adopción de la resolución como algo más que simbólico, «un mandato global para la acción».

Para Bhuwan Ribhu, fundador de la organización Just Rights for Children y otro de los impulsores de la propuesta, este Día Internacional busca sensibilizar sobre los abusos sexuales que se producen dentro de esas uniones prematuras y forzadas.

«Establecer un día internacional para erradicar el matrimonio infantil, precoz y forzado crea una oportunidad crucial para situar la protección de las niñas y las adolescentes contra el abuso sexual -cometido bajo el velo del matrimonio y de las uniones tempranas- en el centro de la acción gubernamental y del discurso político, al tiempo que genera una concienciación masiva en las comunidades a nivel global», afirmó Ribhu a EFE.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recordó en sus redes sociales que, según estimaciones, hoy en día unas 640 millones de chicas y mujeres contrajeron matrimonio durante su infancia, por lo que celebró con satisfacción el avance representado por la adopción de esta resolución.

África lidera niveles de matrimonio infantil

A nivel mundial, los índices de matrimonio infantil son mayores en África Occidental y Central, donde una de cada tres mujeres jóvenes contrajo matrimonio antes de los 18 años, seguida de África Oriental y Meridional (29 %), Asia Meridional (26 %) y América Latina y el Caribe (21 %), según datos globales de UNICEF en 2025.

Sin embargo, la agencia de la ONU indica que la prevalencia del matrimonio infantil está disminuyendo en todo el planeta, y los avances más significativos en la última década se observan en el Sur de Asia, donde el riesgo de que una niña se case antes de la adolescencia cayó del 39 % al 26 %.

A pesar de estos progresos, aún 12 millones de niñas contraen matrimonio en la infancia cada año, por lo que es imprescindible acelerar de forma sustancial el progreso para erradicar esta práctica en 2030, conforme a la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advierte UNICEF.

Quizás te interese leer: Matrimonio Infantil! Más del 47% de niñas hondureñas son forzadas a casarse

Por ello, este nuevo Día Internacional contra el matrimonio infantil busca unificar la cooperación global, sensibilizar sobre esta práctica, fortalecer la prevención y la protección, y apoyar a los gobiernos y a las comunidades para desmantelar el ecosistema que la perpetúa, según lo informado a EFE por Just Rights for Children.

El activista explicó que para erradicar el matrimonio infantil se necesita un marco de prevención y denuncia, la sensibilización social para visibilizarlo como delito, una disuasión legal contundente frente a los infractores y presupuestos públicos destinados a la educación y la protección social que permitan «empoderar» a las niñas para alcanzar su «pleno potencial».

«Una niña despojada de su infancia o una adolescente que atiende a un marido en vez de permanecer en la escuela son personas privadas de oportunidades, de educación y de salud; este tema está estrechamente ligado al desarrollo económico de las naciones y a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible», sostuvo en una entrevista para EFE Noticias.