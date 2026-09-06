Joven deportado llega a trabajar en la agricultura tras siete años en EE. UU.

Un total de 159 hondureños deportados desde Estados Unidos regresan al país en dos vuelos que llegan al aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés. El primer vuelo arribó con 56 compatriotas, mientras se espera la llegada de una segunda aeronave con 103 deportados, procedente de Texas.

Entre los retornados se encuentra un joven de 25 años, originario de San Lucas, San Francisco, Lempira, quien permaneció durante siete años en Estados Unidos. Su familia viajó desde Lempira para recibirlo nuevamente en Honduras. El padre don José Davis Sánchez Pineda, al ser consultado sobre sus planes tras regresar, respondió: “En la agricultura siempre, qué se le va a hacer”.

Según datos del Instituto Nacional de Migración, hasta el 20 de agosto se contabilizaban 30,965 hondureños deportados desde Estados Unidos, México y Guatemala durante 2026; la cifra de retornados desde EE. UU. continúa aumentando.