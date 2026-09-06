El gigante europeo de los misiles acumula pedidos por 48 mil millones y tendrá que invertir 5 mil millones más solo para fabricarlos

La industria europea de defensa vive un punto de inflexión. El mayor fabricante de misiles del continente acumula una cartera histórica y, para convertirla en entregas reales, deberá inyectar miles de millones adicionales en capacidad productiva. En los pasillos del sector se repite una idea tan simple como dura: “Un pedido no vale nada si no puedes entregarlo”.

Un auge impulsado por la geopolítica

La guerra en Ucrania y el regreso de la disuasión al primer plano cambiaron el ritmo del mercado. Gobiernos que durante años aplazaron compras ahora compiten por plazos y por lotes de sistemas críticos. Misiles de defensa aérea, antibuque y de crucero se han convertido en prioridades de Estado.

La escalada de presupuestos –con más países cerca del 2% del PIB en defensa– ha multiplicado las licitaciones. No se trata solo de reemplazar existencias donadas, sino de reconstituir arsenales para escenarios de alta intensidad. “Europa pasó del modo ‘paz perpetua’ al modo ‘rearme acelerado’ en 24 meses”, resume un analista del sector.

De la carpeta al taller: el cuello de botella industrial

La distancia entre una firma y una entrega es cada vez más visible. El principal freno no es la demanda, sino la capacidad para fabricar a la escala requerida. La cadena de suministro de propulsantes, microelectrónica de grado militar y actuadores de alta precisión opera hoy al límite.

Reabrir líneas de ensamblaje, certificar proveedores y ampliar bancos de pruebas exige tiempo y dinero. Muchos insumos clave, como la nitrocelulosa o los explosivos de alto rendimiento, tienen ciclos de producción largos y rigurosos controles de calidad. “Puedes comprar máquinas, pero no puedes comprar años de experiencia de la noche a la mañana”, admite una fuente industrial.

A ello se suma la escasez de perfiles técnicos. Ingenieros de guía y control, especialistas en pirotecnia y técnicos de verificación ambiental son hoy tan demandados como escasos. Formarlos requiere programas de aprendizaje y una curva de madurez que no se improvisa.

¿En qué se gastará el capital?

Para transformar la demanda en volumen, el grupo destinará varios miles de millones a reforzar la tripa industrial. Las prioridades se reparten en eslabones críticos:

Motores cohete y energéticos: nuevas líneas de propulsantes sólidos, capacidad de colada y curado, y aumento de suministro de explosivos .

sólidos, capacidad de colada y curado, y aumento de suministro de . Electrónica y sensores: ampliación de producción de buscadores RF/IR, componentes resistentes a vibración y blindaje electromagnético.

RF/IR, componentes resistentes a y blindaje electromagnético. Integración y pruebas: bancos de ensayo de vuelo simulado, cámaras climáticas y automatización de calibrado .

de vuelo simulado, cámaras climáticas y automatización de . Cadena de suministro: contratos a largo plazo con subcontratistas, prefinanciación de inventarios y homologaciones múltiples por pieza.

con subcontratistas, prefinanciación de inventarios y múltiples por pieza. Talento y procesos: contratación selectiva, formación dual, y digitalización con gemelos digitales y trazabilidad.

Esta inversión no es un lujo; es la condición para escalar sin perder fiabilidad. Cada nuevo lote debe cumplir normas de seguridad y compatibilidad con plataformas navales, aéreas y terrestres ya en servicio.

Ritmo, costes y riesgos

Aumentar producción real lleva entre 18 y 36 meses según subsistema. El cuello de botella más habitual emerge en materiales energéticos y en la calificación de nuevos proveedores. La inflación de insumos –desde metales especiales a chips resistentes a radiación– añade presión a las márgenes.

También cuentan los plazos de exportación. Permisos nacionales, controles de uso final y coordinación entre países socios pueden ralentizar un calendario ya apretado. “El reloj estratégico corre más rápido que el administrativo”, bromea un veterano de programas multinacionales.

El riesgo de una “resaca” presupuestaria existe, pero la probabilidad de volver a una paz complaciente es baja. La mayoría de clientes firman contratos plurianuales, protegiendo economías de escala y dando visibilidad a la plantilla y a los proveedores.

Competencia, alianzas y soberanía

La carrera por el volumen no anula la cooperación. Europa empuja consorcios que combinan saber hacer en motores, espoletas, cargas militares y software de guiado. La interdependencia con socios como Roxel, TDW o centros de pruebas nacionales se traduce en inversión coordinada.

A la vez, la lógica de soberanía impulsa duplicidades controladas: más de una fuente para componentes críticos, reservas estratégicas de precursores químicos y capacidad de picos de producción cuando la situación lo exija. El equilibrio entre eficiencia y resiliencia es el nuevo mantra del sector.

Lo que cambia para los clientes europeos

Para las Fuerzas Armadas, el impacto será tangible. Menores tiempos de entrega, contratos con mantenimiento y actualizaciones integrados, y familias de misiles con lanzadores y software comunes para simplificar la logística.

Los países que firmen temprano se asegurarán colas de producción preferentes y precios más estables. Quienes entren tarde pagarán el coste de la escasez o esperarán más allá de sus ventanas de planificación.

En el plano estratégico, una base industrial de misiles más robusta reduce dependencias extraeuropeas y refuerza la credibilidad de la disuasión. Como resume un directivo: “Escalar no es solo fabricar más; es fabricar mejor, más rápido y con menos vulnerabilidades”. Esa es, hoy, la nueva métrica de éxito en la defensa europea.