La marca indeleble de Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y de ascendencia catracha

La cantante y actriz Ella Laboriel, una pionera del rock mexicano y hija de una familia de artistas hondureños, murió a los 77 años en Tampico a causa de una enfermedad pulmonar. Reconocida por haber roto barreras en un ámbito dominado por hombres durante la década de 1960, se destacó por su talento en el rock, el jazz, el blues, así como en cine, televisión y teatro, consolidándose como una figura central de la música en México.

Nacida con el nombre de Esperanza Laboriel López, adoptó su alias artístico en homenaje a Ella Fitzgerald.

La cantante era hija de padres originarios de La Ceiba, Honduras. Su padre, Juan José Laboriel Muñoz, era actor y compositor, y su madre, Francisca López, era actriz. Esta familia de artistas emigró a México, donde Ella vino al mundo junto a sus hermanos, los célebres músicos Johnny y Abraham Laboriel.

Inició su trayectoria musical con el trío Las Yolis y, posteriormente, emergió con éxito como solista, además de participar en la organización del histórico Festival de Avándaro en 1971. También trabajó en telenovelas, películas y programas de televisión.

Paso a paso se abrió camino como solista publicando los álbumes Ella Laboriel y Ella y Johnny Laboriel. También los sencillos Dile / Un muchacho guapo, Ya te vi, Despacito y Llámame / Sin final, entre otros. Además de su faceta como cantante, participó en la organización del festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971.

Su legado fue ampliamente reconocido por instituciones culturales, artistas y la comunidad del espectáculo, que destacaron su contribución al rock mexicano y su papel como una de las primeras mujeres en abrir camino en ese género. Le sobreviven su hija, la cantante y actriz Muriel Ricard.