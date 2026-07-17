Asfura advierte que vigilarán el estado de toda la maquinaria entregada a las alcaldías

17 de julio de 2026

El mandatario Nasry Asfura se desplazó hasta la ciudad de San Pedro Sula para materializar su plan de amplio alcance orientado a conservar en óptimas condiciones las vías del país; con ese fin, las 298 alcaldías recibirán un conjunto de maquinaria que incluye un tractor de cubeta frontal, una retroexcavadora, una motoniveladora, un vibrocompactador, un tanque y una volqueta.

Además, el gobernante señaló que su administración llevará a cabo un seguimiento continuo del estado de la maquinaria entregada a las alcaldías, y afirmó que el mantenimiento de cada unidad quedará garantizado durante los próximos cuatro años.

Edwin Rolando Amaya

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