Lamine Yamal frente a Messi en la final del Mundial 2026: ¿podrá repetir la hazaña tras casi 19 años de la icónica foto?

El destino volverá a cruzar las trayectorias de dos generaciones del fútbol. Lamine Yamal, una de las figuras de la selección española, tendrá la ocasión de enfrentarse a su mayor referente, Lionel Messi, en la gran final del Mundial 2026 entre la Roja y Argentina, casi veinte años después de aquella imagen que dejó boquiabierto al planeta.

La instantánea, capturada en 2007, retrataba a un Messi aún joven, lejos de la figura que hoy conocemos como una leyenda global, cargando y bañando a un bebé de pocos meses. Aquel bebé era Lamine Yamal, quien con los años se convertiría en una de las promesas más destacadas del fútbol internacional.

En una entrevista con un medio internacional, al rememorar aquella escena junto al astro argentino, Yamal manifestó su deseo de medirse con él en el partido más relevante del campeonato.

“He crecido un poco y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudo ser en la Finalissima”, comentó el delantero español.

La imagen volvió a hacerse relevante en 2024, cuando el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, la publicó en las redes sociales. La escena se convirtió rápidamente en viral al revelar una coincidencia que durante años pasó inadvertida: el niño que compartió aquel momento con Messi podría convertirse en uno de sus rivales en una final mundialista.

El fotógrafo Joan Monfort fue quien capturó aquella escena para un calendario solidario del FC Barcelona, en colaboración con UNICEF. Según relató, la sesión buscaba reunir a jugadores del club con bebés de la comunidad de Rocafonda, en Mataró, y, por una casualidad del destino, Messi terminó protagonizando la imagen junto al pequeño Lamine.

Monfort aseguró que desconocía quién era el bebé en ese momento y que jamás imaginó la trascendencia que tendría aquella fotografía.

“No hay dinero que pague una foto como esa”, señaló el fotógrafo, al recordar una imagen que terminó conectando al futbolista que marcó una era con quien muchos consideran uno de los grandes talentos del futuro.

Ahora, Messi, con 39 años y buscando cerrar su historia mundialista con otro título, y Yamal, quien recientemente cumplió 19 años y porta el mismo número que utilizó el argentino en sus inicios con Barcelona, estarán frente a frente con un objetivo en común: levantar la Copa del Mundo.