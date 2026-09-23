La Liga Nacional se viste de rosa durante el mes de concienciación sobre el cáncer de mama

La Liga Hondubet y sus 12 clubes asociados volverán a dedicar un mes de respaldo institucional a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

El inicio de esta iniciativa, durante la cual la Liga Hondubet presentó el balón diseñado para estas heroínas que a diario luchan para derrotar esa terrible enfermedad, representa solo el arranque de un evento que no solo enorgullece a la Liga, a su comité directivo y al conjunto de clubes, sino también a cada uno de los colaboradores que integran la organización.

La Jornada Rosa constituye una campaña de responsabilidad social de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, orientada a concienciar sobre el cáncer de mama.

Este octubre de 2026, en una segunda edición, en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, transforma una jornada oficial del Torneo Apertura 2026-2027 en una fecha con propósito: el fútbol no solo se juega, también se emplea para salvar vidas. En esta ocasión habrá dos jornadas, la 10 y la 11.

Las metas de la Liga Hondubet son: