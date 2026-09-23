Proponen reformas electorales y penales

Se anunció de manera oficial una propuesta de reforma electoral que propone modificar las normas que regirán las próximas elecciones nacionales. La iniciativa contempla cambios destinados a reforzar distintos aspectos del proceso electoral y fijar nuevas disposiciones para su implementación.

Según sus promotores, la propuesta busca promover una mayor transparencia y reforzar la confianza de la ciudadanía en los procesos de votación. El proyecto deberá recorrer las fases previstas para su análisis, debate y posible aprobación.