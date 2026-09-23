Proponen reformas electorales y penales

22 de septiembre de 2026

Se anunció de manera oficial una propuesta de reforma electoral que propone modificar las normas que regirán las próximas elecciones nacionales. La iniciativa contempla cambios destinados a reforzar distintos aspectos del proceso electoral y fijar nuevas disposiciones para su implementación.

Según sus promotores, la propuesta busca promover una mayor transparencia y reforzar la confianza de la ciudadanía en los procesos de votación. El proyecto deberá recorrer las fases previstas para su análisis, debate y posible aprobación.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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